Entgegen früheren Aussagen und trotz parteiinterner Kritik an einem solchem Schritt strebt SPD-Chef Martin Schulz doch einen Ministerposten in einer möglichen schwarz-roten Koalition an. Dies berichtet der Spiegel unter Berufung auf mehrere Mitglieder der Parteispitze. Demnach habe Schulz ihnen bereits vor dem Parteitag am vergangenen Sonntag zu verstehen gegeben, dass ein Verzicht für ihn nicht infrage käme.

Nach Informationen des Spiegel hatten mehrere führende Sozialdemokraten Schulz' Bereitschaft getestet, Parteivorsitz und Regierungsamt zu trennen. Dieser lehnte ab. "Er ist da entschieden", zitiert das Magazin einen aus der Riege der stellvertretenden Parteivorsitzenden. Offen ist demnach nur, welches Ressort er anstrebt. In der SPD wird damit gerechnet, dass er entweder das Außenamt oder das Finanzministerium besetzen will.

Öffentlich will der SPD-Chef dazu keine Stellung nehmen. Unmittelbar nach der Bundestagswahl hatte Schulz erklärt, dass er nicht Teil eines etwaigen Kabinetts unter einer Kanzlerin Merkel werde. Nachdem seine Partei Sondierungsgespräche mit der Union abgeschlossen und erste Verhandlungsergebnisse erzielt hatte, schloss er dies auf Nachfragen aber nicht mehr ausdrücklich aus. Er verwies lediglich darauf, dass die Frage der Postenverteilung erst ganz zum Schluss ansteht.

Bei den Koalitionsgesprächen wird Schulz entgegen vorherigen Planungen doch nicht die Arbeitsgruppe zum Thema Europa leiten. Dies geht aus einer Aufstellung hervor, die die SPD auf ihrer Homepage veröffentlicht hat. Wie Focus Online berichtet, gilt dies auch für seine beiden Amtskollegen, CDU-Chefin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer.

Mit dem bayerischen Ministerpräsidenten ist Schulz nach Informationen des Spiegel zudem durch ihrer beider Karrierewunsch verbunden: So strebt auch Seehofer ein Ministeramt in Berlin an. Der Bayer soll dies ebenfalls in internen Runden deutlich gemacht haben – unter der Voraussetzung, dass von einem schwarz-roten Koalitionsvertrag ein Aufbruchssignal ausgeht, insbesondere im Bereich der Digitalisierung. Wie der Spiegel schreibt, wird dies innerhalb der CSU als Hinweis gedeutet, dass er entweder ein um Digitalthemen erweitertes Wirtschaftsministerium oder das Finanzministerium übernehmen könnte.

Koalitionsverhandlungen könnten am 4. Februar beendet sein

Union und SPD haben am Freitag mit Koalitionsverhandlungen begonnen. Zum Auftakt kündigten Merkel, Seehofer und Schulz schnelle Gespräche an. So sagte der parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michael Grosse-Brömer, die Koalitionsverhandlungen könnten am 4. Februar abgeschlossen werden. Dies sei am Freitag unter den Verhandlern abgestimmt worden.



Die Arbeitsgruppen mit den Fachpolitikern sollen jetzt bis kommenden Freitag Vorschläge erarbeiten. Sollte man in der Klausurtagung am 3. und 4. Februar doch nicht zu einer abschließenden Einigung kommen, habe man zwei Reservetage eingeplant.

Bis Ostern soll es in Deutschland eine neue Regierung geben.