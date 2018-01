Martin Schulz war in seiner Jugend mal passabler Fußballer, Linksverteidiger bei der SV Rhenania Würselen 05. Dort könnte er den Spielzug gelernt haben, den er als Mannschaftskapitän der SPD in den letzten Wochen vollzog: Wenn es nichts mehr zu verlieren gibt, schmeißt man alles nach vorn, selbst der Torwart spielt dann Torjäger im gegnerischen Strafraum, ein letztes Aufbäumen, keine Absicherung, maximales Risiko.

So war Schulz die letzte Woche durch die Republik gezogen und hatte versucht, seine zaudernde, zweifelnde Basis einzufangen und für eine Neuauflage der großen Koalition zu begeistern. Das große Finale war nun der außerordentliche Bundesparteitag in Bonn. 642 Delegierte sollten darüber abstimmen, ob die SPD Koalitionsverhandlungen mit der Union aufnehmen darf. Wenn das schief gegangen wäre, so viel war klar, wäre Schulz weg. Weite Teile seines Parteivorstands wären zumindest schwer beschädigt.

Mit ihm warben nämlich auch Leute, die sich sonst vielleicht eher zurück gehalten hätten: Fraktionschefin Andrea Nahles (früher selbst Juso-Chefin), Matthias Miersch, Sprecher der Parlamentarischen Linken, bis zuletzt Gegner der Koalition, war schließlich dafür, Verhandlungen aufzunehmen. Sigmar Gabriel, Olaf Scholz, die Gewerkschaften, Emmanuel Macron, selbst Altvordere wie Gerhard Schröder, Erhard Eppler und Kurt Beck, stehen zu Schulz – kein letzter Mann mehr, keine Verteidigungslinie. Dieser Angriff der Parteispitze musste gelingen.

Lamento über fehlende Leuchttürme

Auf dem Bundesparteitag in Bonn versuchte es Schulz mit letzter Kraft. Seit das Sondierungspapier am letzten Freitagmorgen veröffentlicht wurde, verging kaum ein Tag, an dem Genossen nicht das Ergebnis der Sondierungen öffentlich zerredeten. Schulz hatte das Papier "hervorragend" genannt. Und damit noch ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit unter seiner Basis verspielt. Ein gängiges Lamento von vielen: Es fehlten die "Leuchttürme", also Großprojekte wie bei der letzten Koalition der Mindestlohn oder die Mietpreisbremse.



Diesen Vorwurf wollte Schulz in Bonn nicht auf sich sitzen lassen. Er liest in dem Papier sogar zwei davon: "Die größte Bildungsoffensive in der Geschichte der Bundesrepublik, das ist ein Leuchtturm, auf den wir stolz seien können." Gebührenfreie Kitas, einen Rechtsanspruch auf Ganztagsschulplätze, zumindest eine Aufweichung des Kooperationsverbots, das dem Bund jetzt erlaubt, mehr Geld für die Schulen auszugeben, etwas mehr Geld fürs Bafög – der Parteitagsbeschluss und das Wahlprogramm seien da eins zu eins umgesetzt, fand Schulz. Jamaika hätte das Land "falsch regiert". Er kündigte an, in den Koalitionsverhandlungen noch mal über die sachgrundlose Befristung zu sprechen, ebenso über eine Härtefallregel beim Familiennachzug und Nachbesserungen bei der Zwei-Klassen-Medizin.



Sein zweites Manöver war so vorhersehbar, dass selbst viele Deligierte die Augen verdrehen. "Gestern hat mich Emmanuel Macron angerufen", sagte Schulz. Das hatte der SPD-Chef im Vorfeld des Parteitags immer wieder durchblicken lassen: Er wollte die Abstimmung auf dem Parteitag zu einer Entscheidung über die Zukunft des Kontinents zuspitzen. In dem Fall, so sein Kalkül, könnte die Basis kaum Nein sagen. Das mag stimmen. Aber Schulz kam mit Europa so plump daher, dass nicht nur die Jusos lachten.

Schulz hingegen fand: "Das Sondierungspapier ist das Manifest eines europäischen Deutschlands." Darin seien mehr Investitionen festgeschrieben, eine Stärkung der Wirtschaft und ein europäischer Währungsfonds. "Wir müssen den Geist des Neoliberalismus in Europa überwinden", rief Schulz

Appell an das Vernunftzentrum

Die Basis klatschte an den vorgesehenen Stellen. Am Schluss bekam der Parteichef für die bislang wichtigste Rede seiner Karriere freundlichen Applaus – mehr nicht, keine Standing Ovations. Wirkliche Begeisterung sieht anders aus. Schulz appellierte an den Kopf, das Vernunftzentrum der Partei – auf die Emotionen setzten andere.

Entsprechend war dann auch das Ergebnis: Die Delegierten hoben die Hand, als das Tagungspräsidium um die Zustimmung zum Antrag der Parteispitze bat. Aber so zaghaft, dass Heiko Maas darauf bestand, noch mal nachzählen zu lassen. Bei den Nein-Stimmen applaudierte noch mal die halbe Tribüne. Nach quälenden Minuten, die Parteichef Schulz mit versteinerter Miene verfolgte, die Stimmenzahl: Ja: 362. Nein: 279. Eine Enthaltung.

Fast regungslos nahmen die Delegierten das Ergebnis auf, als es verlesen wurde. Bestenfalls mal ein höfliches Händeklatschen, sodass Heiko Maas schnell umschalten musste auf den nächsten Programmpunkt: Ein Gitarrist setzte sich auf die Bühne und stimmte den sozialdemokratischen Klassiker an: Wenn wir schreiten Seit' an Seit'. Da verließen schon die ersten Delegierten ohne Emotion das Plenum.