Angesichts der Bedenken in der SPD gegen eine erneute große Koalition hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf die Zugeständnisse verwiesen, die die Union in der Sondierung eingegangen sei. CDU und CSU hätten "herbe Konzessionen" gemacht, sagte die CDU-Vorsitzende. Die Unionsparteien könnten das Papier "aber verantworten und glauben, dass es eine gute Grundlage ist für Koalitionsverhandlungen".

In Teilen der SPD wird seit Tagen diskutiert, ob man ein neues Bündnis mit CDU und CSU wirklich eingehen will. Die Bedenken beziehen sich einerseits auf ein Bündnis mit der Union an sich, andererseits aber auch auf die in den Sondierungen ausgehandelten Inhalte, etwa bei der Steuerpolitik oder beim Gesundheitssystem. Auf einem Sonderparteitag am Sonntag in Bonn wollen die Sozialdemokraten auf Grundlage des Sondierungsergebnisses entscheiden, ob sie Koalitionsgespräche mit der Union aufnehmen.



Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz wirbt seit Tagen um die Zustimmung der sogenannten Groko-Gegner. Die ist keineswegs sicher: In den vergangenen Tagen haben bereits mehrere SPD-Landesverbände gegen die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen gestimmt.

Eckpunkte für Merkel nicht mehr verhandelbar

Schulz hatte zuletzt aber die Hoffnung geäußert, dass seine Partei in Koalitionsverhandlungen mit der Union weitere, über das Sondierungsergebnis hinausgehende Inhalte durchsetzen könnte. Ein Sondierungspapier sei kein Koalitionsvertrag, es könne sein, dass "Dinge hinzukommen, dass Sachen weiter vertieft werden", sagte Schulz nach einem Besuch bei der bayerischen SPD-Landtagsfraktion im schwäbischen Kloster Irsee.



Merkel stellte ihrerseits jedoch klar, dass die Eckpunkte des Sondierungsergebnisses nicht mehr verhandelt werden könnten. "Es gibt aber Koalitionsverhandlungen, die manches noch ausbuchstabieren werden", sagte die CDU-Vorsitzende. Zudem würden in Koalitionsgesprächen noch nicht behandelte Themen zur Sprache kommen.

In den Wochen nach der Bundestagswahl im September hatten Schulz und die SPD-Spitze sich vehement gegen eine Neuauflage einer großen Koalition gestemmt. Viele Sozialdemokraten kritisieren nun, in dem Sondierungsergebnis fehle die Handschrift der SPD, etwa die Bürgerversicherung oder ein Ende der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen. Entsprechende Überzeugungsarbeit muss die SPD-Spitze insbesondere bei der Basis leisten.



Nach zwei Jahren will die SPD Zwischenbilanz ziehen

Generalsekretär Lars Klingbeil versprach, nach zwei Jahren werde eine Zwischenbilanz gezogen. Gegenüber der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten sagte er, die SPD wolle zudem Umsetzungsfristen für Gesetzesvorhaben festschreiben. "Wir sollten in möglichen Koalitionsverhandlungen außerdem einzelne Gesetze mit konkreten Zeitplänen versehen", sagte Klingbeil.



Im Gespräch mit ZEIT ONLINE verwies er außerdem auf die Präambel des Sondierungspapiers, in der stehe, dass "wir verstanden haben, dass wir Fehler gemacht haben". Es gehe nun darum, Vertrauen zurückzugewinnen. Dies sei möglich, "indem wir das Leben der Menschen im Alltag verbessern", sagte Klingbeil.

SPD-Parlamentsgeschäftsführer Carsten Schneider rief die Delegierten des Sonderparteitags auf, für Koalitionsverhandlungen zu stimmen. Denn damit gäben die 600 Delegierten den mehr als 400.000 SPD-Mitgliedern die Chance, über die Fortsetzung der großen Koalition zu entscheiden. Nach Abschluss von Koalitionsgesprächen will die SPD ihre Basis über das Ergebnis abstimmen lassen.

Seeheimer Kreis warnt vor Neuwahlen

Der konservative Seeheimer Kreis der SPD warnte die Gegner einer Koalition mit der Union vor den Folgen eines Neins. "Wenn sich die SPD am Sonntag doch noch einer 'GroKo' verweigern sollte, riskiert sie bei Neuwahlen einen Absturz auf 15 bis 16 Prozent", sagte einer der Sprecher des Seeheimer Kreises, Edgar Franke, Focus Online. Davon werde sich die SPD "langfristig nicht erholen".

Auch mehrere SPD-Oberbürgermeister aus acht Bundesländern werben für Koalitionsverhandlungen mit der Union. "Die mit einer Regierungsbeteiligung verbundene Möglichkeit, sozialdemokratische Politik für die Menschen zu gestalten, darf nicht ausgeschlagen werden", heißt es in einem Schreiben der Oberbürgermeister von Düsseldorf, Bielefeld, Gelsenkirchen, München, Hannover, Mainz, Saarbrücken, Karlsruhe, Nürnberg, Mannheim, Kiel und Leipzig.

Die von der SPD in den Sondierungsgesprächen durchgesetzten Punkte zugunsten der Kommunen müssten jetzt konkretisiert werden, heißt es weiter. "Die kommunale Ebene muss so ausgestattet sein, dass wir die notwendigen kommunalen Investitionen und öffentlichen Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger leisten können." Auch Sondierungsergebnisse wie die Grundrente, ein "vernünftiges Zuwanderungsgesetz" sowie das Bekenntnis zu einem starken Europa trügen "klar die sozialdemokratische Handschrift".



Merkel setzt nach eigenen Worten darauf, dass die SPD auf dem Parteitag am Sonntag eine "verantwortliche Entscheidung" trifft. Sie wünsche sich einen "erfolgreichen Parteitag im Sinne der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen", sagte die Kanzlerin.