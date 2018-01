Gut vier Monate nach der Bundestagswahl haben CDU, CSU und SPD an diesem Vormittag ihre Koalitionsverhandlungen begonnen. Dafür trafen sich zunächst die Parteivorsitzenden Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) und Martin Schulz (SPD) in der CDU-Zentrale in Berlin, die allesamt ankündigten, "zügig und konstruktiv" verhandeln zu wollen. Im Anschluss begann die Runde der sogenannten Steuerungsgruppe, in der sich 15 Spitzenvertreter der drei Parteien – darunter die drei Parteichefs – mit dem Fahrplan der Verhandlungen und der inhaltlichen Struktur der anstehenden Gespräche befassen. Der Erwartungsdruck an sie ist groß – die Wahl liegt mehr als 120 Tage zurück. Länger hat eine Regierungsbildung in der Bundesrepublik Deutschland noch nie gedauert.



"Gegen absolute Enddaten"

Von diesem Druck will sich aber zumindest die SPD nicht beeinflussen lassen. Fraktionschefin Andrea Nahles sprach sich – so wie zuvor ihr Parteivorsitzender Martin Schulz – dafür aus, zügig zu verhandeln. Sie sei aber gegen "absolute Enddaten" wie etwa Karneval, das von Seiten der Union als möglicher Termin für ein Ende der Verhandlungen genannt worden war. Nahles will stattdessen "die nötige Sorgfalt" walten lassen, genau wie die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer: "Wir strengen uns an, aber wie heißt es so schön: Gründlichkeit kommt vor Eil", sagte sie zu Beginn der Verhandlungen. "Wir wollen echt auch ein gutes Ergebnis haben."



Die SPD geht mit drei Forderungen in die Gespräche, die über das Ergebnis der vorherigen Sondierungen hinausgehen: eine Einschränkung sachgrundloser Jobbefristungen, ein Einstieg in das Ende der Zwei-Klassen-Medizin – worunter die SPD das Ziel der Verschmelzung von gesetzlicher und privater Krankenversicherung versteht – und eine weitergehende Härtefallregelung für den Familiennachzug von Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus. Nahles kündigte an, ihre Partei werde versuchen, bei diesen Themen "noch etwas herauszuholen".



Weitere Kompromisse in der Gesundheitspolitik

Die Union lehnt grundlegende Änderungen an der gemeinsamen Sondierungsvereinbarung ab und kann nach den Worten von Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier überhaupt nur begrenzt Rücksicht auf die Sozialdemokraten nehmen. "Jetzt geht es nicht um die Frage, wie wir der SPD sozusagen helfen können, über ihre Mitgliederbefragung zu kommen", sagte der CDU-Politiker. "Es geht nicht nur um die SPD. Es geht auch um die Union." So oder so, die Bevölkerung habe das Gefühl, es reicht jetzt. "Wir sollten sehen, dass wir in der Tat jetzt auch rasch zu Rande kommen."



Die Kanzlerin nannte die bisherigen Sondierungsergebnisse auch an diesem Morgen wieder einen "sehr guten Rahmen für das, was jetzt in den Koalitionsgesprächen noch zu leisten ist". Damit hält sich Merkel zumindest die Option für weitergehende Kompromisse offen, etwa in der Gesundheitspolitik, wo sich auch der bislang dafür zuständige CDU-Minister Hermann Gröhe Nachbesserungen vorstellen kann, etwa bei Honoraren für Landärzte oder bei den Wartezeiten für Arzttermine. "Wir wollen weitere Verbesserungen für gesetzlich Versicherte, ob es um die Versorgung im ländlichen Raum oder einen schnelleren Zugang zum medizinischen Fortschritt geht", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Zugeständnisse beim Familiennachzug und bei sachgrundlosen Jobbefristungen lehnt die Union hingegen ab.



Für die Sozialdemokraten sind derartige Kompromisse aber notwendig – anderenfalls, so warnen viele führende Parteipolitiker, könnte die Mehrheit der 440.000 SPD-Mitglieder den Koalitionsvertrag in ihrer finalen Abstimmung ablehnen. Ohnehin sind viele in der Partei gegen eine Neuauflage von Schwarz-Rot, was sich auch auf dem Parteitag der SPD in Bonn zeigte. Dort hat am vergangenen Sonntag nur eine knappe Mehrheit der Delegierten der Aufnahme von Verhandlungen zugestimmt.



Zumindest in den beiden Streitpunkten Gesundheitsversorgung und Abschaffung befristeter Arbeitsverträge weiß die SPD eine Mehrheit der Wähler hinter sich. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid im Auftrag der Zeitung Welt fordern 70 beziehungsweise 56 Prozent der Befragten, die Union solle der SPD bei diesen Themen entgegenkommen. Weitere Härtefallregelungen für den Familiennachzug finden indes nur 40 Prozent der Befragten gut. 10 Prozent meinen, CDU und CSU sollten der SPD am besten gar nicht weiter entgegenkommen – egal bei welchem Thema.

Gabriel wieder mit dabei

Unterdessen hat die SPD ihr Verhandlerteam bekannt gegeben: Schulz selbst wird das Thema Europa für die SPD besetzen. Ansonsten sind unter anderem dabei: Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Natascha Kohnen, die Landeschefin der Bayerischen SPD, die SPD-Vizes Thorsten Schäfer-Gümbel und Ralf Stegner, Olaf Scholz, Erster Bürgermeister von Hamburg, Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Stephan Weil, Ministerpräsident von Niedersachsen, Michael Groschek, Landeschef der NRW-SPD und Michael Müller, Regierender Bürgermeister von Berlin. Auch Außenminister Sigmar Gabriel, der in den Sondierungen keine Rolle gespielt hatte, ist dabei.



Insgesamt wird es 18 Arbeitsgruppen geben, von denen auch am kommenden Wochenende eine Reihe tagen soll. Am Sonntagabend kommt dann erneut die "Kleine Runde" zusammen, bevor sich dann am Dienstag zum ersten Mal die "Große Runde" der Verhandler von CDU, CSU und SPD treffen soll. Erste Ergebnisse könnten dann bereits festgelegt, etwaige Konfliktthemen gesondert besprochen werden.





