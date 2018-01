Die Grünen haben sich auf ihrem Parteitag in Hannover von ihren Vorsitzenden verabschiedet und eine personelle Neuaufstellung eingeleitet. Die scheidenden Parteichefs Simone Peter und Cem Özdemir stimmten die Grünen dabei auf die Oppositionsarbeit im Bundestag ein. "Ich rate uns, nicht in einen Wettbewerb einzutreten, wer schlechter gelaunt ist. Das sollten wir den anderen überlassen", sagte Özdemir, der mehr als neun Jahre an der Spitze der Partei stand.

Er erinnerte daran, dass die Grünen die kleinste Oppositionspartei seien – diese Rolle sei jedoch als Chance zu verstehen, nachdem die Sondierungsgespräche über eine Jamaika-Koalition gescheitert waren. "Es öffnen sich gerade viele Türen. Lasst uns durch diese Türen gehen und das Gespräch mit der Gesellschaft auch außerhalb unseres grünen Milieus suchen".

Grüne kritisieren große Koalition

Der Parteitag begann mit Angriffen auf die mögliche Regierungsbildung von Union und SPD. Simone Peter griff insbesondere die Sozialdemokraten an. Sie warf ihnen vor, beim Thema Familiennachzug für Flüchtlinge eingeknickt zu sein. Gerade wenn eine Volkspartei auf 20 Prozent absacke, "dann holt man doch was raus bei den Sondierungen" und mache keine "lauwarmen Kompromisse", sagte Peter.

In dem Sondierungspapier sei das Kapitel über Asylfragen "mit eisiger Tinte geschrieben", sagte Peter. Schon allein die von der CSU geforderte Obergrenze sei "eine Zumutung". Gepaart mit Kasernierung in Abschiebelagern, Sach- statt Geldleistungen und dem Verbot der Familienzusammenführung sei es eine gnadenlose und unbarmherzige Politik. "Das tut mir in der Seele weh", sagte Peter.

Die Grünen kämpften weiter für eine "bunte Republik, gegen Rassismus und Hetze" und für ihr Kernanliegen, den Klimaschutz. Bei diesem Thema seien die Ergebnisse von Union und SPD "ein Totalausfall", sagte Peter. "Die verbummeln den Kohleausstieg in einer Kommission, reißen die Ziele und gefährden damit die Energiewende." Die Sondierer hatten sich darauf geeinigt, von den ursprünglichen Klimazielen bis 2020 abzurücken.



Abstimmung über Satzungsänderung

Im Laufe des Abends wollen die Delegierten noch über eine Satzungsänderung abstimmen, mit der die Trennung von Partei- und Regierungsamt gelockert werden soll. Der schleswig-holsteinische Umweltminister Robert Habeck hatte dies zur Bedingung gemacht, um für einen der beiden Vorsitzenden-Posten zu kandidieren. Außerdem bewerben sich die Brandenburger Bundestagsabgeordnete Annalena Baerbock und die niedersächsische Fraktionschefin Anja Piel.

Piel gehört dem linken Parteiflügel an, während Baerbock und Habeck als Realpolitiker gelten. Sollten sich letztere durchsetzen, würde vom bisherigen Proporz der Flügel abgewichen – was eine Wendung der Partei zur Mitte wäre.

Habeck hatte angekündigt, im Falle einer Wahl sein Amt als Umweltminister noch einige Zeit weiterführen zu wollen. Die Satzung verbietet das bislang. Geplant ist nun, eine Übergangszeit zur Ausübung beider Ämter einzuführen. Die Parteiführung schlägt dafür acht Monate vor, in Hannover gibt es aber auch konkurrierende Anträge, die drei beziehungsweise zwölf Monate vorschlagen.

Der Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner verteidigte die Besetzung der beiden Vorsitzendenposten nach Flügeln und Geschlecht. Es sei Aufgabe der Parteien, ganz unterschiedliche Strömungen zusammenzubinden, sagte Kellner im Bayerischen Rundfunk. "Da hilft es sicherlich, wenn in der Parteiführung unterschiedliche Positionen abgebildet werden." Demgegenüber sagte Özdemir der Welt, der Proporz sei "nicht in Stein gemeißelt". Wenn neben der in der Satzung festgelegten Frauenquote auch noch der Flügelproporz streng angesetzt werde, "kann es in der Tat zu Situationen kommen, in denen die Delegierten faktisch keine Wahl mehr haben".