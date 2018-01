Die SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles hat den Bundesvorsitzenden der SPD-Jugendorganisation scharf kritisiert. "Was der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert in Sachsen-Anhalt zum Thema Rente gesagt hat, ist schlichtweg falsch", sagte Nahles den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Kühnert hatte in seiner Rede am Samstag Themen genannt, die bereits im Koalitionsvertrag von 2013 standen, aber nicht umgesetzt worden seien. Als Beispiel nannte er die Solidarrente, die auch im Sondierungspapier wieder auftauche. Sie sei eine "Altschuld der Union an die SPD" und keine neue Idee. Außerdem sagte Kühnert, das Versprechen von Union und SPD, das Rentenniveau bis 2025 auf dem derzeitigem Niveau von 48 Prozent zu halten, sei hinfällig. Als Begründung sagte er, dass das Rentenniveau sowieso erst nach 2024 unter 48 Prozent rutschen würde. "Das ist eine Scheineinigung", sagte er. Der Rentenversicherungsbericht 2017 bestätigt, dass das Sicherungsniveau vor Steuern erstmals ab 2025 unter 48 Prozent liegt.



Auf welche Aussage sich Nahles konkret bezog, sagte sie in dem Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe nicht. Kühnert gehört zu den einflussreichsten Gegnern von Koalitionsverhandlungen mit der Union. Am Donnerstag will er in der Berliner SPD-Zentrale für seine Petition #NoGroko werben. Am Sonntag entscheidet die SPD auf einem Parteitag, ob sie mit CDU und CSU über eine erneute Koalition verhandeln wird.



Nahles sagte, es gebe einige, die das Ergebnis der Sondierungsgespräche kleinreden wollten – "leider auch in meiner Partei". Sie warb für die große Koalition, sagte jedoch auch, dass die SPD nicht mit falschen Hoffnungen in mögliche Koalitionsverhandlungen mit der Union gehen sollte. "Ich warne vor Illusionen", sagte Nahles den Zeitungen.



Merkel schließt größere Nachverhandlungen aus

"Wir haben beispielsweise tagelang über die Bürgerversicherung oder die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverhältnissen verhandelt und wir haben festgestellt: Die Union will das unter keinen Umständen." Dennoch wolle sie die Bürgerversicherung noch einmal ansprechen. "Aber ich streue den Leuten keinen Sand in die Augen. Die Verhandlungen sind an bestimmten Punkten ausgereizt."

Nahles kündigte harte Koalitionsverhandlungen an. Sie sehe vor allem bei den Themen Digitalisierung und Zukunft der Arbeit, beispielsweise innerbetrieblicher Mitbestimmung, noch die Möglichkeit, die Inhalte der SPD einzubringen. Am Mittwoch hatte die CDU-Vorsitzende Angela Merkel bereits gesagt, dass die Eckpunkte des Sondierungsergebnisses nicht mehr verhandelbar seien. Die Union habe bereits "herbe Konzessionen" gemacht.

Kritiker in der SPD bezeichnen die Sondierungsergebnisse mit der Union als unzureichend. Sie fordern mehr SPD-Inhalte bei Themen wie der Steuerpolitik oder dem Gesundheitssystem. Viele haben auch prinzipielle Bedenken gegen eine erneute große Koalition. Nahles ging in dem Interview davon aus, dass etwa ein Drittel der rund 600 Delegierten des Parteitages unentschieden sind.