Die Unterhändler der Großen Koalition haben sich auf eine bessere Bezahlung in der Alten- und Krankenpflege geeinigt. In diesen Bereichen sollen Sofortmaßnahmen für eine bessere Personalausstattung eingeleitet werden, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in Berlin. Zusammen mit den Tarifpartnern solle dafür gesorgt werden, dass Tarifverträge in der Pflege flächendeckend zur Anwendung kommen. Außerdem solle der Mindestlohn in der Pflege zwischen West- und Ostdeutschland angeglichen werden. Die Bezahlung vor allem in der Altenpflege wird immer wieder als zu niedrig kritisiert.



Außerdem wollen Union und SPD 8.000 neue Fachkraftstellen schaffen, um die medizinische Behandlungspflege in Heimen zu verbessern. Weil die Zahl der Pflegebedürftigen wachse, müssten pflegende Angehörigen gestärkt werden, sagte Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU). Leistungen sollten einfacher zu beantragen sein – etwa der "präventive Hausbesuch", von dem ältere Menschen profitieren, die noch nicht pflegebedürftig sind. Der für Gesundheit zuständige Unionsfraktionsvize Georg Nüßlein (CSU) fügte hinzu, man wolle auch die größeren Distanzen im ländlichen Bereich berücksichtigen.



Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) sagte, es gebe zwischen Union und SPD "große Gemeinsamkeiten" bei der Vorstellung, wie pflegende Angehörige unterstützt werden können. Nüßlein sprach von einem "runden Paket", das Hoffnung auf eine Gesamteinigung zur großen Koalition mache.

Altmaier: "noch viel Arbeit vor uns"

Über die sachgrundlose Befristung von Arbeitsplätzen streiten die Parteien dagegen weiter: Die SPD will die Befristung abschaffen, die Union nicht. Das Thema soll in den kommenden Tagen erneut diskutiert werden; es ist einer der Hauptstreitpunkte der Parteien, bei dem auch der SPD-Parteitag Nachbesserungen verlangt hatte. Schwierige Verhandlungen werden in den kommenden Tagen auch beim Thema Angleichung der Ärztehonorare für privat und gesetzlich Krankenversicherte erwartet.

Der amtierende Kanzleramts- und Finanzminister Peter Altmaier (CDU) bewertete die Ergebnisse der Koalitionsrunde entsprechend zurückhaltend. "Wir sind ein kleines Stück vorangekommen, aber es liegt noch viel Arbeit vor uns", sagte er.

Familiennachzug ist Auslegungssache

Auch der Kompromiss von Union und SPD beim Familiennachzug stößt in den Reihen der Sozialdemokraten auf Widerstand. Beide Seiten interpretierten die Lösung jeweils unterschiedlich – und die SPD griff die CSU hart an. Während die Christsozialen erklärten, der Anspruch auf Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus sei endgültig abgeschafft, hob die SPD eine deutlich weitergehende Härtefallregelung hervor. Von Linken, Grünen, Flüchtlingsgruppen und Sozialverbänden kam scharfe Kritik.



Koalitionsverhandlung - Union und SPD streiten über Einigung bei Familiennachzug Nach der Einigung über den Familiennachzug für Flüchtlinge streiten Union und SPD über die Auslegung. Nach der SPD sollen Härtefälle nicht auf die bis zu 1.000 Nachzügler pro Monat angerechnet werden. Politiker der Union bestreiten das. © Foto: Christian Mang/Reuters

Die Unterhändler hatten sich darauf verständigt, dass Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus ab August in begrenztem Umfang wieder Angehörige nach Deutschland nachholen dürfen. Bis dahin bleibt der Familiennachzug ausgesetzt. Ab August gilt eine Grenze von 1.000 Menschen pro Monat. Hinzu kommt eine Härtefallregelung. Damit dürfte der Bundestag an diesem Donnerstag einer entsprechenden Verlängerung der Aussetzung des Familiennachzuges zustimmen.



Härtefallregelung galt bisher nur für wenige Dutzend Familien

Eine solche allgemein formulierte Klausel gibt es zwar schon. Im Sondierungspapier hatten beide Seiten aber offen gelassen, ob sie weiterhin für den Familiennachzug bei Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus gelten soll. Die genauen Details für eine dauerhafte Neuregelung werden bis August ausgearbeitet. Im Jahr 2017 wurde nur einigen Dutzend subsidiär Geschützten auf Basis der Härtefallregelung der Familiennachzug erlaubt.

CDU-Chefin Angela Merkel bezeichnete die Einigung in der Unionsfraktion nach Teilnehmerangaben als "gute Nachricht". SPD-Chef Martin Schulz und Fraktionschefin Andrea Nahles begrüßten den Kompromiss als Umsetzung der Forderungen des SPD-Parteitags. Schulz schrieb an die Parteimitglieder: "Die SPD hat sich mit einer guten Einigung beim Familiennachzug durchgesetzt." Er sprach von einer "deutlich weitergehenden Härtefallregelung", wie vom Parteitag verlangt. Nahles erklärte: "Gegenüber dem Sondierungsergebnis haben wir zusätzlich, was nicht enthalten war, eine Härtefallregelung (...) verabredet, die auch nicht auf das Kontingent angerechnet wird."



SPD-Vize: "maximal" eine Lebensabschnittspartnerschaft

Dagegen kündigten SPD-Fraktionsvize Eva Högl und Parteivize Ralf Stegner – beide sitzen für ihre Partei in der Arbeitsgruppe Migration – an, weiter über das Thema verhandeln zu wollen. Stegner nannte die CSU am Abend in den ARD-"Tagesthemen" scheinheilig: Er sei "sehr befremdet, dass eine Partei, die sich christlich nennt, mit einer solchen Inbrunst gegen die Zusammenführung von Familien" kämpfe. Die CSU sei "geradezu in blindwütigem Wettbewerb mit der AfD über die Deutungshoheit über den Stammtischen". Bei einer Neuauflage von Schwarz-Rot gehe es "maximal" um eine Lebensabschnittspartnerschaft, "die dann hoffentlich bald auch wieder enden wird".

Auch Juso-Chef Kevin Kühnert übte scharfe Kritik an dem Kompromiss. "Die SPD geht beim Familiennachzug in Vorleistung und bekommt von der Union dafür ungedeckte Schecks", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Kühnert ist gegen eine Neuauflage der großen Koalition. Die SPD-Basis wird nach Abschluss der Verhandlungen über einen Koalitionsvertrag abstimmen.



Ebenfalls kritisch reagierte die Diakonie Deutschland. "Aus Sicht der beiden Kirchen ist rechtlich, politisch und ethisch geboten, den Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten in demselben Maß zu ermöglichen wie zu anerkannten Flüchtlingen und damit die Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten sofort zu beenden", sagte Diakonie-Präsident Ulrich Lilie.

Die Härtefallregelung sei schon bisher unzureichend gewesen, sie werde auch künftig nicht ausreichen. "Ein reiches Land wie Deutschland muss in der Lage sein, an dieser Stelle menschliche Not zu lindern", sagte Lilie. "Insbesondere, wenn unbegleitete Minderjährige ohne ihre Familien aufwachsen müssen, ist das ein verheerendes integrationspolitisches Signal."



Im Gegensatz dazu freut sich CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt über die Einigung: "Mit der Neuregelung wird der Anspruch auf Familiennachzug für subsidiär Geschützte endgültig abgeschafft." Das sei ein zentraler Baustein zur weiteren Begrenzung der Zuwanderung. "Neue Härtefallregelungen, die ein Mehr an Zuwanderung bedeutet hätten, gibt es nicht." Die Integrationsfähigkeit des Landes dürfe nicht überfordert werden.

Auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund äußerte sich positiv. Städte und Gemeinden dürften bei der Integration der Flüchtlinge nicht überfordert werden. "Der sich abzeichnende Kompromiss von 1000 Nachzügen pro Monat erscheint aus unserer Sicht vertretbar", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Bei den Kriterien für den Nachzug sollten zunächst die Familien derjenigen Personen berücksichtigt werden, die über eine Wohnung verfügen und in der Lage sind, für ihren Lebensunterhalt zu sorgen.

Union und SPD wollen ihre Koalitionsverhandlungen am Wochenende, spätestens aber bis Anfang kommender Woche, abschließen.