Die SPD wird nach Angaben von Parteichef Martin Schulz die Minister für ein erneutes Bündnis mit der Union erst nach dem Mitgliederentscheid über den Koalitionsvertrag bekannt geben. "Wir müssen zunächst einmal die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir in eine Koalition eintreten dürfen", sagte Schulz im ARD-Magazin Bericht aus Berlin. "Das entscheiden die Mitglieder. Und dann weiß man, wer in die Regierung gehen kann."



Zunächst aber müsse die Basis überzeugt werden, dass der angestrebte Koalitionsvertrag ein gutes Ergebnis sei. "Und wenn wir alles abgeschlossen haben, dann reden wir in der SPD über Personen." Ob er selbst einem Kabinett angehören wolle, verriet Schulz nicht.

Am Freitag hatte der Spiegel unter Berufung auf mehrere Mitglieder der Parteispitze berichtet, dass Schulz einen Ministerposten in einer möglichen schwarz-roten Koalition anstrebe. Demnach habe Schulz ihnen bereits vor dem Parteitag am vergangenen Sonntag zu verstehen gegeben, dass ein Verzicht für ihn nicht infrage käme. In der SPD wird damit gerechnet, dass er entweder das Außenministerium oder das Finanzministerium besetzen will.

Unmittelbar nach der Bundestagswahl hatte Schulz erklärt, dass er nicht Teil eines Kabinetts unter einer Kanzlerin Merkel werde. In der Partei gab es in jüngster Vergangenheit zudem mehrere Stimmen, die dem Parteivorsitzenden von einem Regierungsamt abrieten. "Wir brauchen einen Parteivorsitzenden, der nicht Mitglied der Regierung ist", sagte etwa der baden-württembergische Vizeparteichef, Martin Brütting.

Unionspolitiker erteilen SPD Absagen

Am Freitag begannen die Verhandlungen über die Bildung einer großen Koalition. Am Sonntagabend hielten Schulz und Angela Merkel (CDU) und Horst Seehofer (CSU) eine weitere Verhandlungsrunde ab. Parallel tagten einige Arbeitsgruppen, etwa zum Thema Landwirtschaft. Am Abend spricht auch die Kerngruppe mit 15 Politikern der drei Parteien über den Stand der Beratungen.

Nach dem Parteitag am vergangenen Wochenende will die SPD die in den Sondierungen getroffenen Kompromisse zum Familiennachzug, der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung und der sachgrundlosen Befristung nachverhandeln. "Das sind schon Dinge, wo wir zusammenkommen müssen", sagte Schulz. Politiker aus der Union, etwa der bayrische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) oder die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), erteilten zu ambitionierten SPD-Plänen eine Absage. "Der Spielraum ist sehr begrenzt", sagte Kramp-Karrenbauer der Bild am Sonntag.

Die Koalitionsvereinbarung zwischen Union und SPD soll am kommenden Sonntag stehen. Bei Bedarf sind zwei weitere Verhandlungstage eingeplant. In einigen der 17 Arbeitsgruppen für die Koalitionsverhandlungen liefen die Beratungen am Wochenende weiter. So tagten die Experten zu den Themen Familie und Sport, Bildung und Forschung sowie Außenpolitik und Verteidigung.