Bei den am Sonntag beginnenden Sondierungsgesprächen zwischen Union und SPD wird laut einem Zeitungsbericht in 15 Arbeitsgruppen verhandelt. Die Parteivorsitzenden Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) und Martin Schulz (SPD) machen dabei den Komplex Europa zur Chefsache, berichtete die Rheinische Post unter Berufung auf ein Sondierungspapier.

Politiker beider Parteien drängen auf kurze Gespräche. "Wir machen das jetzt stabil und schnell", sagte der SPD-Vorsitzende Martin Schulz den Aachener Nachrichten. Die SPD sei bereit, in den nächsten fünf Tagen zu einem Abschluss zu kommen. Ähnlich äußerte sich CDU-Bundesvize Thomas Strobl gegenüber der dpa. Bis spätestens Freitag wollen die Parteien fertig sein.



Schulz sagte, er gehe optimistisch in die Gespräche. Die Stimmung und die Voraussetzungen für das Ausloten der Möglichkeit einer neuen Regierung seien gut. "Mein Optimismus ist, dass wir gute Ergebnisse erreichen können", sagte er. "Es hängt natürlich auch vom guten Willen der anderen Parteien ab."



Zweifel in der SPD

Innerhalb der SPD herrscht jedoch in Teilen weiterhin skeptisch gegenüber einer Fortsetzung der Großen Koalition. Kurz vor Beginn der Sondierungen äußerte SPD-Vizechefin Natascha Kohnen Zweifel an einer Neuauflaget. "Ich bin äußerst skeptisch. Ich bin keineswegs sicher, dass es eine große Koalition geben wird", sagte Kohnen den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Kritik übte die Vorsitzende der Bayern-SPD an den Unionsforderungen in der Flüchtlingspolitik wie etwa einen verlängerten Stopp des Familiennachzugs und eine Kürzung von Leistungen für Asylbewerber. Auch in der Gesundheitspolitik könne es schwierig werden.

Widerstand kommt auch aus den Reihen der SPD in NRW, dem größten Landesverband der Sozialdemokraten. "In meiner Landtagsfraktion gibt es keinen einzigen Abgeordneten, der bislang Sympathie für eine erneute große Koalition erkennen lassen hat", sagte der Düsseldorfer SPD-Fraktionschef Norbert Römer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.



Bei einem Scheitern der Gespräche hält Kohnen eine von der SPD tolerierte Minderheitsregierung für denkbar. Die SPD-Spitze will am nächsten Freitag entscheiden, ob sie die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen empfiehlt. Dafür müsste dann ein Sonderparteitag am 21. Januar grünes Licht geben. In der Partei gibt es dazu aber eine große Skepsis.