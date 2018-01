Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben alle mit mit vielerlei gemischten Gefühlen den Kurs unserer Partei in den vergangenen Monaten begleitet. Das Nein zur großen Koalition hatte uns erleichtert, plötzlich schien alles easy. Trotz dieser herben Wahlniederlage. Und nun schlägt das Pendel zurück.



Frank Nägele ist SPD-Politiker und seit Juni 2017 Staatssekretär im Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr.

Demokratie kennt kein Ich-drück-mich-mal-eben. Demokratie heißt Verantwortung übernehmen – und Demokratie heißt immer wieder nach vorne sehen. Das Gewesene prägt unsere Erfahrung, jetzt gilt es, die Zukunft zu gestalten. Auf einem Parteitag werden wir jetzt über ein erstes Sondierungspapier befinden.

Wichtig ist, dass dieses Papier nur so gut sein kann, wie die von uns gesetzten Rahmenbedingungen sind. Wir hatten im Dezember einen Bundesparteitag, der einen Beschluss zu den anstehenden Sondierungen gefasst hat. Auch ich habe für das Papier gestimmt – auch wenn die inhaltliche Präzision nicht meinen Vorstellungen entsprach.

Auf dieser Basis haben unsere Vorderen verhandelt – und seit Freitag haben wir das Ergebnis. Maßstab für dieses Ergebnis ist zunächst einmal immer die eigene politische Vorstellung. Tatsächlich ist der erste Maßstab aber der Beschluss des Parteitags. Daran müssen wir das Papier messen.

Folgendes halte ich für mich deshalb fest:

1. Das Papier ist gut verhandelt, weil wesentliche Forderungen des Bundesparteitags eingeflossen sind. Europapolitisch, rentenpolitisch, familienpolitisch und finanzpolitisch konnte die SPD Kernforderungen festschreiben. Auch innenpolitisch können sich die Verhandlungsergebnisse sehen lassen. In dem Papier steht keineswegs eine Obergrenze. Es ist die Erfahrung der durchschnittlichen Zuwanderung notiert – und im Übrigen wird das Asylrecht nicht angetastet.

Zu lang, zu heterogen

2. Das Papier ist ehrlich. Der Aufschrei der vergangenen Tage, als das Klimaziel 2020 auf der Tagesordnung stand, war pharisäerhaft. Drei Jahre vor dem Zieldatum lässt sich sehr gut abschätzen, ob ein Klimaziel erreicht werden wird. Die kommende Koalition könnte sich auf die Hinterbeine stellen – und würde doch die wesentlichen Parameter nicht beeinflussen können. Die berechtigte Kritik an der Aufgabe des Ziels gilt den Regierungen der letzten Jahre – und da waren wir mit dabei. Und wir sind es, die in der Kohle-Frage keine besonders beeindruckende Figur machen.

3. Das Papier ist zu lang und zu heterogen. In manchen Teilen ist es bereits ein ausverhandelter Koalitionsvertragsentwurf und in anderen sehr allgemein. Während zum Thema Mobilität wolkige Absichtserklärungen zu finden sind, sind die Verabredungen zu Rente, Gesundheit oder Migration bereits sehr konkret. In der Struktur liegt eine große Gefahr. Durch viel Detailliertes sind große Linien nicht zu erkennen – diese aber erwarten wir intuitiv, um die Abkehr vom #NoGroko-Kurs für uns zu rechtfertigen.

4. Das Papier ist Ergebnis eines Gesprächs von Partnern, die unterschiedlichen politischen Ideen verpflichtet sind – und damit notwendigerweise ein Kompromiss. Die reine sozialdemokratische Idee wird sich hier nicht finden können. Wenn wir den Kompromiss eben deshalb ablehnen, können wir weiter ungefährdet unserer Idee huldigen.