Wenig Substanzielles dringt hier aus dem Willy-Brandt-Haus. Aus Parteikreisen verlautet, die Sechserrunde der Verhandlungsführer werde in Kürze wieder zusammenkommen. Die Spitzenrunde wolle sich die jeweiligen Fachsondierer hinzuladen, um weitere Dissenspunkte auszuräumen. Die letzen, großen Streitpunkte wolle dann die Sechserrunde allein ausräumen, in einer open-end-Sitzung. Möglicherweise sind dann sogar nur die drei Parteichefs von CDU, CSU und SPD im Raum.



Die Stimmung sei angespannt, hieß es. Am Vormittag aber war die Stimmung bestens gewesen, vor allem beim SPD-Chef. Kurz vor Beginn der Runde jedenfalls war ein gut gelaunt wirkender Martin Schulz vor die Presse getreten und hatte sein Statement für einen kleinen Vortag in puncto Europapolitik genutzt. Seine Partei habe eine Bedingung, sagte er: Die künftige Regierung müsse Europa stark machen. Darüber verhandele man mit CDU und CSU – “aber im Grunde sind wir darin einig”.



Was auch Schulz klar gewesen sein dürfte: Das Zustandekommen von Schwarz-Rot entscheidet sich wohl eher an anderen Themen wie etwa Familiennachzug, Steuerpolitik oder Klimaschutz.



Alsbald wechselte also Schulz’ Tonlage zu einer Rhethorik wie man sie in Sondierungstagen stets zu hören bekommt: Es seien noch “dicke Brocken aus dem Weg zu räumen”, sagte er. Er hoffe, dass “wir irgendwann am Abend fertig sind”. Auch CDU-Chefin Merkel sagte das so: Sie sprach von einem “harten Tag”.



Schulz’ Laune zeigt: Er will die große Koalition – aber darf es nicht offen sagen. Er muss das Signal senden, bis zur letzten Minute um ein Maximum an sozialdemokratischer Politik gekämpft zu haben. Anderenfalls werden ihm die Delegierten des Parteitages am 21. Januar ihre Zustimmung zum Sondierungsergebnis verweigern.



Ein paar Trophäen muss Schulz also mitbringen: Die Erhöhung des Spitzensteuersatzes könnte eine davon sein. Dafür könnten Zugeständnisse beim Familiennachzug erforderlich sein: Die CSU hat sich da zuletzt kaum bewegt. Einer der Gründe: Die Christsozialen haben in Bayern im Herbst eine Wahl zu bestehen.