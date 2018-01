Eine schnelle Regierungsbildung hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) den Bürgern in ihrer Neujahrsansprache versprochen. Auch die SPD will die Gespräche über eine mögliche große Koalition bis Mitte Januar abgeschlossen haben. Daher muss es nun zügig gehen:



Am heutigen Mittwoch trifft sich erstmals seit der Weihnachtspause der engste Führungskreis von Union und SPD, um über eine mögliche Koalition zu beraten. In der bayerischen Landesvertretung in Berlin kommen am Nachmittag die Parteichefs Merkel, Martin Schulz und Horst Seehofer mit den Chefs der Bundestagsfraktionen, Andrea Nahles und Volker Kauder, sowie mit CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt zusammen. In vertrauensvoller Atmosphäre sollen eventuelle Kompromisslinien vorbereitet werden.



CSU-Chef Horst Seehofer sagte bei seiner Ankunft in Berlin, es lägen "ganz wichtige Tage" vor beiden Seiten. Für diese Woche ist noch ein zweites Treffen in größerer Runde geplant: Am Sonntagnachmittag tagen in Berlin die insgesamt 39 Mitglieder der Verhandlungsteams von CDU, CSU und SPD. Diesen gehören jeweils die meisten Mitglieder der Parteipräsidien sowie wichtige Landespolitiker und Ministerpräsidenten an.

Schon im Ziel uneins

Für die nächste Woche sind weitere Treffen geplant, Ende der kommenden Woche – am 12. Januar – soll das gegenseitige Ausloten beendet sein. Dann soll es eine Entscheidung darüber geben, wie es weitergeht und worüber weiter gesprochen wird.



Denn schon beim angestrebten Ziel der Gespräche gehen die Wünsche auseinander: Die CDU will eine "stabile Regierung" und spricht sich klar für eine große Koalition aus. Die SPD-Spitze will ergebnisoffen verhandeln, könnte sich auch eine – von ihr tolerierte – Minderheitsregierung vorstellen. Und CSU-Chef Seehofer betont: "Wir werden alles tun in diesen Gesprächen, damit es zu vernünftigen Vereinbarungen kommt."



Inhaltliche Konfliktpunkte sind vor allem die Flüchtlings- und Sozialpolitik. Während die Union darauf pocht, dass ihr eigentlich für die Jamaika-Sondierungen ausgehandelter Kompromiss eine Obergrenze von rund 200.000 Flüchtlingen im Jahr beibehalten wird, ist die SPD gegen solche starren Festlegungen. Sie will den Familiennachzug für Flüchtlinge wieder ermöglichen, was die Union ablehnt.

"Therapieangebote" für die SPD

Die Sozialdemokraten wollen in Deutschland eine Bürgerversicherung einführen, um die Situation der gesetzlich Versicherten zu verbessern. CDU-Vize Jens Spahn sagte dazu in einem Interview mit dem Stern: " Mit Verlaub, die Einheitskasse für alle ist derzeit nun mal nicht so wichtig wie der Zusammenhalt der Gesellschaft." Die CSU will mehr Ausgaben für die deutsche Bundeswehr, die SPD ist gegen zu viel "Aufrüstung". Sie will das Kooperationsverbot in der Bildung abschaffen, damit der Bund Bildungsausgaben in den Ländern finanzieren kann. Die Union ist dagegen.



Vor den Gesprächen hatte vor allem SPD-Chef Schulz darauf gedrungen, im Gegensatz zu den Jamaika-Verhandlungen auf einen besseren persönlichen Umgang miteinander zu achten. Allerdings waren auch zwischen Union und SPD in den vergangenen Tagen eher raue Töne zu hören.



So mahnte CDU-Vize Spahn, die zögerliche SPD solle nicht versuchen, gleichzeitig Opposition und Regierung sein zu wollen. "Ich verstehe nicht, woher diese Defizit-bezogene Wahrnehmung der Welt bei der SPD kommt", sagte der bisherige Staatssekretär im Finanzministerium. Es sei aber nicht seine Aufgabe, der SPD "Therapieangebote" zu machen.



Vor allem an der SPD-Basis ist der Widerstand gegen eine mögliche neue große Koalition groß. Die Sozialdemokraten werden auf einem Parteitag Ende Januar entscheiden, ob sie ihrer Führung überhaupt formale Koalitionsgespräche mit der Union erlauben wollen. Die Bildung einer neuen Regierung würde dann wohl noch bis Ostern dauern.