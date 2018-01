Union und SPD wollen an diesem Freitag Verhandlungen über eine neue große Koalition aufnehmen – vier Monate nach der Bundestagswahl. Die Verhandlungen könnten bis Karneval in zwei Wochen abgeschlossen sein.

SPD-Chef Martin Schulz sagte am Abend nach parteiinternen Beratungen in Berlin, die SPD wolle alles daran setzen, dass die nächste Bundesregierung zügig gebildet wird. Er fügte hinzu: "Wenn die Bundesrepublik Deutschland eine stabile Regierung haben sollte, dann braucht es jetzt Sorgfalt vor Schnelligkeit." Weiter sagte Schulz: "Wir werden deshalb in den nächsten zwei Wochen sicher zügig verhandeln, aber ohne dass wir uns in irgendeine Hektik stürzen."

Schulz sagte, am Freitag um neun Uhr komme er zunächst mit der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer in der CDU-Zentrale in Berlin zusammen. Dann trifft sich eine sogenannte Kleine Runde von 15 Spitzenvertretern der drei Parteien, das als "Koordinierungs- und Steuerungsgremium" fungieren solle.

Unterdessen hat die SPD ihr Verhandler-Team bekannt gegeben: Schulz selbst wird das Thema Europa für die SPD besetzen. Ansonsten sind unter anderem dabei: Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Natascha Kohnen, die Landeschefin der Bayerischen SPD, die SPD-Vizes Thorsten Schäfer-Gümbel und Ralf Stegner, Olaf Scholz, Erster Bürgermeister von Hamburg, Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Stephan Weil, Ministerpräsident von Niedersachsen, Michael Groschek, Landeschef der NRW-SPD und Michael Müller, Regierender Bürgermeister von Berlin. Auch Außenminister Sigmar Gabriel, der in den Sondierungen keine Rolle gespielt hatte, ist dabei. Es wird insgesamt 18 Arbeitsgruppen geben.

Am Ende entscheidet die SPD-Basis

Am Wochenende soll demnach eine Reihe von Arbeitsgruppen zu verschiedenen Politikbereichen tagen, bevor am Sonntagabend erneut die "Kleine Runde" zusammenkommt. Am Dienstag soll sich laut Schulz zum ersten Mal die "Große Runde" der Verhandler von CDU, CSU und SPD treffen.

Führende Politiker von CDU und CSU hatten als Ziel ausgegeben, vor Karneval mit den Verhandlungen fertig zu werden – die Hochphase beginnt mit Weiberfastnacht am 8. Februar. Es gilt aber als möglich, dass vor allem die SPD mehr Zeit braucht. Bei den Sozialdemokraten gibt es große Bedenken gegen eine neue große Koalition.

Am Ende entscheiden dann die mehr als 440.000 SPD-Mitglieder, die über den Koalitionsvertrag abstimmen dürfen. Der Abstimmungsprozess dauert dann noch einmal drei Wochen.



SPD will nachverhandeln

Beim SPD-Sonderparteitag hatten sich die Delegierten dafür ausgesprochen, dass das Verhandlungsteam bei den Koalitionsverhandlungen versuchen soll, das Sondierungsergebnis von Union und SPD nachzuverhandeln: Ziel sind etwa ein Ende der grundlosen Befristung von Arbeitsverträgen und mehr Härtefallregelungen beim Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus.

Der Großteil der Deutschen sieht jedoch nur wenig Verhandlungsspielraum bei den Koalitionsgesprächen. Wie der Deutschlandtrend der ARD zeigt, erwarten demnach nur 22 Prozent der Wahlberechtigten eine deutliche Nachbesserung der Sondierungsergebnisse zugunsten der SPD. 58 Prozent gehen davon aus, dass es nur wenige Veränderungen geben wird, 14 Prozent glauben an gar keine Nachbesserungen.

Die Meinungsforscher von infratest dimap gehen zudem davon aus, dass die SPD ihr Ergebnis von 20,5 Prozent bei der Bundestagswahl noch mal leicht unterbieten dürfte, wenn am Sonntag gewählt würde. Die Sozialdemokraten liegen damit auf dem niedrigsten Wert seit Beginn des Deutschlandtrends im Jahr 1997.