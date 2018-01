Dass nur etwas mehr als die Hälfte der Delegierten Martin Schulz' Kurs in die große Koalition gefolgt sind, ist für den Parteichef eine schwere Bürde. Lust-, euphorie- und mutlos schleppt sich die Partei Richtung große Koalition. Doch drei Erkenntnisse aus dem turbulenten Bonner Parteitag können die Genossen zumindest hoffnungsvoll machen.

Für die anstehenden Koalitionsverhandlungen mit der Union ist es vielleicht gar nicht das schlechtest denkbare Ergebnis. Die Union will dieses Bündnis nämlich auch. Und sie braucht es mindestens so dringend wie die Sozialdemokraten – sie ist nur routinierter in Machtfragen und zerlegt sich darüber nicht so theatralisch wie die SPD.

Merkel und Seehofer sollten einsehen, dass sie der SPD noch in ein, zwei Fragen entgegenkommen müssen. Sonst könnte ein Koalitionsvertrag immer noch an den SPD-Mitgliedern scheitern. Die sind zwar sonst eher konservativ und folgen der Parteiführung. Aber angesichts der knappen Mehrheitsverhältnisse, die auf dem Parteitag deutlich wurden – 56,4 Prozent dafür –, ist eine Zustimmung keinesfalls sicher.

Das gilt nicht nur für einzelne inhaltliche Projekte, wie etwa den Flüchtlingsnachzug oder die Befristung von Arbeitsverträgen. Sondern auch für die Außendarstellung. Die Lautsprecher in der Union müssen jetzt für ein paar Monate darauf verzichten, so zu tun, als hätte die SPD eine Obergrenze unterschrieben oder ähnliches. Das wird vor allem der CSU schwerfallen, die will schließlich in neun Monaten die Wahl in Bayern gewinnen. Das geht immer noch leichter, wenn die Christsozialen in Berlin in einer stabilen Regierung sitzen. Neuwahlen im Bund kann auch in München niemand gebrauchen. Die CSU sollte sich also mäßigen.



Wenn die SPD als Volkspartei verschwindet, hat die Union davon auch nichts. Parteienstreit zumindest ansatzweise auf Augenhöhe täte auch ihnen gut. Eine große Partei der linken Mitte zwingt die Union zu programmatischer Schärfe, mehr noch als die neue Konkurrenz von Rechts.



© Michael Heck Ferdinand Otto Redakteur im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Und auch das muss man anerkennen: Die Debatte in der SPD verlief erstaunlich gesittet und sachorientiert. Da gab es keine persönlichen Nicklichkeiten, keine Verleumdungen und üble Nachreden – obwohl beide Lager jeweils der Ansicht waren, auf der historisch einzig richtigen Seite im Überlebenskampf der Partei zu stehen. Das kann nicht jede Partei von sich behaupten und die Genossen können stolz sein auf sich. Unter anderen Umständen hätte so eine halsbrecherische Wende eine Partei wohl an den Rand der Spaltung getrieben.



Neues Selbstbewusstsein?

Vielleicht erwächst daraus ein neues Selbstbewusstsein. Nämlich das, was auf dem Parteitag immer wieder angeklungen ist: Beim nächsten Harakiri-Manöver der Union, wie der Glyphosat-Entscheidung oder der Pkw-Maut oder dem gescheiterten Rückkehrrecht aus Teilzeit, kann die SPD ihrer Bundesregierung das Vertrauen entziehen. Eine Union, die bis dahin schon tief im Merkel-Nachfolgekampf stecken dürfte, wäre dann ein dankbarer Gegner in Neuwahlen in zwei, drei Jahren.



Außerdem kann man zumindest hoffen, dass die SPD aus diesen Sondierungen eine Lehre zieht: Die Partei tat sich so unglaublich schwer damit, zwei, drei konkrete Ergebnisse herauszustellen, "Leuchttürme", wie Parteichef Schulz es nannte. So wie den Mindestlohn, die Mietpreisbremse oder die Rente mit 63 nach der letzten Wahl. Stattdessen verliert sie sich wieder in Spiegelstrichen und vagen Formulierungen.Das zeigt nur eins: Weder waren die Sondierer schwach. Noch die Union so stark. Nein. Der Wahlkampf war Murks.

Wer es nicht schafft, aus Hunderte Seiten langen Wahlprogrammen, die kein Mensch liest, ein griffiges Destillat zu extrahieren und das der eigenen Basis als Erfolg aus der Regierungsbildung vorzulegen, hat etwas falsch gemacht. Dass die SPD jetzt anfängt, die Bürgerversicherung aus der roten Mottenkiste zu kramen, die im Wahlkampf überhaupt keine Rolle gespielt hat, zeigt, wie inhaltlich ausgezehrt die SPD ist. Vielleicht kamen die Sondierungen gerade noch rechtzeitig für die SPD.