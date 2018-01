SPD-Parteitag"Was hat das mit Merkel und dem blöden Dobrindt zu tun?"

Die Reaktionen auf die Rede von Schulz fallen sehr unterschiedlich aus. Eine Delegierte aus NRW fand sie "äußerst schwach", ein anderer aus ihrem Landesverband dagegen "richtig kämpferisch". Manche setzen darauf, dass die SPD nach einer Zustimmung des Parteitags in Koalitionsverhandlungen noch einige Punkte wie die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen wird durchsetzen können, wie Schulz es zugesagt hatte.



Ein Delegierter sagt: "Der wird nicht ohne Grund gesagt haben, dass wir diese Punkte erreichen werden. Der hat bestimmt vorher darüber mit Merkel und Seehofer gesprochen." Wenn die Union aber in diesen Fragen hart bleibe, müsse die SPD dann die Verhandlungen platzen lassen können – also sozusagen ein Plan C. "Das würde uns dann bei Neuwahlen helfen, weil dann die Unterschiede deutlich würden, wer was will und wer Fortschritte für die Menschen verhindert", sagt mir ein Bundestagsabgeordneter.