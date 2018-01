Union und SPD haben eine Einigung beim Familiennachzug von Flüchtlingen gefunden. Bis zum 31. Juli soll der Nachzug ausgesetzt bleiben, anschließend soll er auf 1.000 Menschen pro Monat begrenzt werden, ergänzt um eine bereits bestehende Härtefallregelung, wie mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Verhandlungskreise berichten. Das Weiterbestehen der Härtefallregelung war im Sondierungspapier für eine große Koalition nicht fixiert. Die genauen Details für diese dauerhafte Neuregelung sollen in den kommenden Monaten noch erarbeitet werden.

Mit diesem Kompromiss, der unter anderem zwischen den Fraktionsspitzen vereinbart worden war, haben Union und SPD ein zentrales Streitthema ihrer Koalitionsverhandlungen abgeräumt. Dies geschah unter Zeitdruck, weil die aktuelle Regelung für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus – sogenannte subsidiär Schutzberechtigte – Mitte März ausläuft. Dass der Familiennachzug nun bis Ende Juli weiter ausgesetzt bleibt, soll rasch im Bundestag beschlossen werden.

Bereits in ihren Sondierungsgesprächen hatten Union und SPD vereinbart, den Familiennachzug anschließend auf 1.000 Menschen pro Monat zu begrenzen. Die SPD hatte angekündigt, bei den Koalitionsverhandlungen eine weitergehende Härtefallregelung erreichen zu wollen. Nun soll jedenfalls die im Aufenthaltsgesetz vorgesehene Härtefallregelung weiterhin greifen.



Härtefälle sollen außerdem von der weiteren Aussetzung ausgeschlossen sein, sagte die SPD-Politikerin Eva Högl, die für die Sozialdemokraten das Thema in den Koalitionsverhandlungen betreut hat. Sie werden also nicht – wie die Union das gewollt hatte – auf die 1.000 Menschen, die kommen dürfen, angerechnet. Bislang profitierten von der Härtefallregelung allerdings nur wenige Menschen aus der betroffenen Gruppe: 2017 wurde nur einigen Dutzend subsidiär Geschützten auf dieser Basis der Familiennachzug erlaubt.

Von SPD-Seite wird außerdem darauf verwiesen, dass auch der Paragraf 23 des Aufenthaltsgesetzes unangetastet bleibe. Dieser ermöglicht es den Ländern, Menschen ein Aufenthaltsrecht zu geben, wenn die Kosten dafür gedeckt sind. Den Ländern sei es also auch künftig möglich, zusätzlich zu den 1.000 Menschen, die offiziell nachgeholt werden dürfen, weiteren Flüchtlingen den Familiennachzug zu ermöglichen – allerdings auf eigene Kosten.

SPD-Chef Martin Schulz zeigte sich mit dem Kompromiss zufrieden. "Wir haben jetzt eine Regelung 1.000 plus", schrieb er per WhatsApp an SPD-Anhänger.



Auch die Union ist zufrieden mit der Einigung, deuten diese aber anders als die SPD: "Mit der Neuregelung wird der Anspruch auf Familiennachzug für subsidiär Geschützte endgültig abgeschafft", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. "Neue Härtefallregelungen, die ein Mehr an Zuwanderung bedeutet hätten, gibt es nicht."