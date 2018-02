CDU-Sonderparteitag - »Wir wollen es besser machen« Der Koalitionsvertrag, über den der CDU-Sonderparteitag abstimmen solle, sei auch eine Antwort auf das schlechte Wahlergebnis, sagte Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel. © Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Delegierten auf dem CDU-Bundesparteitag in Berlin auf eine neue große Koalition eingeschworen und die hart erkämpften Ergebnisse noch einmal verteidigt. Der "heutige Parteitag ist keine Routine in einer ganz gewöhnlichen Regierungsbildung", sagte die CDU-Chefin. Dass Deutschland fünf Monate nach der Bundestagswahl noch immer keine Regierung habe stelle eine schwierige, nicht gekannte Situation dar. Und ihre Partei müsse sich fragen, warum das Wahlergebnis vom September so schlecht war, obwohl "das Land gut dasteht, die Wirtschaft wächst, die Steuereinnahmen steigen".



Die monatelange Hängepartie habe dem Ansehen der Politik in Deutschland geschadet. "Keiner sollte sich etwas vormachen, welches Bild in den vergangenen Wochen Politik abgegeben hat", sagte die Kanzlerin. "Welcher Stil, welche Taktierereien, welches selbstbezogenes Herummosern so manche Debatte gekennzeichnet hat – das alles war und ist wirklich kein Ruhmesblatt für die Politik." Politische Verantwortung sei kein Spiel, sondern gehe weit über die Grenzen der eigenen Partei hinaus.



"Wir stehen vor völlig neuen Herausforderungen", sagte Merkel. Dies gelte für das Parlament mit der AfD als drittstärkster Fraktion und darüber hinaus. Das Ergebnis der CDU bei der Bundestagswahl verdeutliche das Unbehagen gegen staatliche Institutionen, gegen technologische Entwicklungen und gegen die weltweiten Krisen und Konflikte. "Können wir den Wohlstand in Europa halten", sei nur eine der drängenden Fragen, auf die die CDU Antworten finden müsse.

Merkel sagte, das Ergebnis der Bundestagswahl habe ganz gewiss "nicht unseren Ansprüchen" genügt. Bei der kommenden Wahl wolle sie wieder ein besseres Ergebnis erreichen. Auch werde die CDU "nicht ins Jammertal" verfallen. Im Gegenteil: "Die Verluste spornen uns an", sagte Merkel.

Selbstvergewisserung ist das Ziel

Der CDU-Parteitag habe einen "klaren Auftrag". Die CDU wolle ihren Beitrag zur Bildung einer stabilen und handlungsfähigen Bundesregierung leisten, sagte die Kanzlerin. Gleichzeitig sollten aber auch die ersten Schritte zu einer inhaltlichen "Selbstvergewisserung und Erneuerung" der Partei gelegt werden.

Merkel erinnerte zu Beginn ihrer Rede auch an den Parteitag in Essen vor eineinhalb Jahren. Damals, vor der Landtagswahl im Saarland, sei von Wechselstimmung die Rede gewesen. Doch die dortige CDU und Annegret Kramp-Karrenbauer hätten sich beweisen können gegen die SPD. "Das war ein Knaller", sagte Merkel vor den Delegierten. Alle in der Partei seien Stolz gewesen auf den Wahlsieg im Saarland. Dies sei der Startschuss gewesen für weitere Erfolge der CDU: In Schleswig-Holstein genauso wie in Nordrhein-Westfalen. Dort, wo die SPD sich für "unangreifbar" hielt, habe Armin Laschet die Wählerinnen und Wähler überzeugt.



Auch Merkel schmerzt Verlust des Wirtschaftsministeriums

Der mit der SPD ausgehandelte Koalitionsvertrag sei nur mit Kompromissen möglich gewesen. "Ja, auch ich empfinde den Verlust des Finanzministeriums als schmerzhaft", sagte Merkel. Doch der Vertrag lasse sich sehen: So sei beispielsweise der "Irrweg" einer von der SPD geforderten Bürgerversicherung verhindert worden.



Beim Thema Innere Sicherheit kündigte die CDU-Chefin eine "Null-Toleranz"-Politik an. Populismus und Antisemitismus sagte sie den Kampf an: "Diejenigen, die mit platten und hasserfüllten Parolen durch unser Land ziehen, werden auf unseren entschlossenen Widerstand treffen", sagte die CDU-Vorsitzende. "Es macht für mich keinen Unterschied, ob antisemitische Hetze von muslimischen Einwanderern kommt, ob aus der AfD oder von Linksaußen", sagte Merkel. "Falsch verstandene Toleranz ist für unseren Zusammenhalt genauso gefährlich wie populistisches Hetzen gegen alles Fremde." Es brauche ein klares Wertefundament bei der Integration und auch deutliche, spürbare Konsequenzen für Integrationsverweigerer.