SPD - Sigmar Gabriel kritisiert Parteiführung In einem Interview beklagt Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) mangelnde Wertschätzung seiner Arbeit durch die Parteiführung. Martin Schulz hatte zunächst bekannt gegeben, das Amt zu übernehmen, das aber inzwischen wieder zurückgenommen. © Foto: Axel Schmidt/Reuters

Der scheidende Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) nimmt nun doch an der Münchner Sicherheitskonferenz in der kommenden Woche teil. Das sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. Gabriel sei weiter geschäftsführend im Amt und arbeite. "Es ist nicht zutreffend, dass der Außenminister alle seine Termine abgesagt hat." Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, die amtierende Regierung sei voll handlungsfähig.



Am Donnerstag hieß es noch aus dem Auswärtigen Amt, Gabriels Teilnahme in München sei nicht länger geplant. Zuvor hatte SPD-Chef Martin Schulz mitgeteilt, dass er das Amt des Außenministers in einer neuen großen Koalition für sich beanspruche.

Zur Verwirrung trug später auch noch die Aussage des Chefs der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, bei. Er hatte am Donnerstag angekündigt, dass "der SPD-Chef und vermutlich künftige Außenminister Martin Schulz" an dem Treffen teilnehmen werde. Dies wurde seitens der Sozialdemokraten aber dementiert.

Der Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte, das Ministerium kündige die Ministertermine immer nur "kurzfristig" an. So sei auch nicht geplant gewesen, dass Gabriel an Beratungen der Anti-IS-Koalition am Dienstag im Golfemirat Kuwait teilnehme. "Für die kommende Woche ist keine Reise abgesagt worden, wir hatten keine Reise angekündigt."



Gabriel selbst hatte sich am Donnerstag in einem Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe verärgert über die SPD-Spitze gezeigt und von Wortbruch gesprochen. "Was bleibt, ist eigentlich nur das Bedauern darüber, wie respektlos bei uns in der SPD der Umgang miteinander geworden ist und wie wenig ein gegebenes Wort noch zählt", sagte Gabriel.

SPD-Mitglieder fordern Urwahl

Am Mittwoch hatte Schulz außerdem angekündigt, als Parteichef der SPD zurücktreten zu wollen. Das Amt wolle er Fraktionschefin Andrea Nahles überlassen. Doch gegen diese Entscheidung regt sich Widerstand in der Partei: Am Donnerstag hatten mehrere SPD-Mitglieder in einem offenen Brief an die Parteispitze eine Urwahl des Parteichefs gefordert.



Die Unterzeichner des Briefs verwiesen darauf, dass Schulz erst im Dezember als Vorsitzender wiedergewählt worden sei. Gerade einmal zwei Monate später werde nun bekannt, "dass Du, Martin, als Parteivorsitzender, dieses Votum missachtest und ein kleiner Kreis vorentscheidet, dass der Parteivorsitz durch Andrea Nahles übernommen werden soll", heißt es in dem Schreiben.

Kühnert lobt Schulz' Entscheidung

Nach der Übereinkunft von Union und SPD sind 463.723 SPD-Mitglieder aufgerufen, über den Koalitionsvertrag abzustimmen. Das Ergebnis soll am 4. März bekannt gegeben werden. Einer der vehementesten Gegner der großen Koalition ist Juso-Chef Kevin Kühnert. Er wirbt seit Wochen dafür, kein Bündnis mit der Union einzugehen. Dafür will er nun landesweit werben. Die Kampagne NoGroKo startet am Freitag im sächsischen Pirna.



SPD Der SPD-Mitgliederentscheid Die 463.723 Mitglieder der SPD dürfen nun über den von Union und SPD ausgehandelten Koalitionsvertrag abstimmen . Zur Information der Mitglieder wird er auch in der Parteizeitung vorwärts abgedruckt, die in einer Extraausgabe am 17. Februar vorliegen soll.

. Zur Information der Mitglieder wird er auch in der Parteizeitung vorwärts abgedruckt, die in einer Extraausgabe am 17. Februar vorliegen soll. Am 20. Februar bekommen die Mitglieder dann die Briefwahlunterlagen. Annahmeschluss für das Votum ist der 2. März um 24 Uhr, bis dahin müssen die Briefe im Postfach des Willy-Brandt-Hauses liegen. Die SPD rät ihren Mitgliedern daher, die Briefe drei Tage vorher abzuschicken. Am 4. März soll das Ergebnis bekannt gegeben werden. Werbephase Die Parteiführung wird auf sieben Regionalkonferenzen in ganz Deutschland für ein neues Bündnis mit der Union werben. Den Anfang macht am 17. Februar eine Veranstaltung im Raum Niedersachsen/Bremen, am 18. Februar wird in Nordrhein-Westfalen getagt, die letzte Regionalkonferenz findet am 25. Februar in Bayern/Baden-Württemberg statt.

Die Veranstaltungen sollen nicht öffentlich sein, alle Parteimitglieder können kommen.

. Parallel werben die Gegner einer großen Koalition auf ihren eigenen Veranstaltungen. Juso-Chef Kevin Kühnert plant Auftritte in mindestens sieben verschiedenen Städten. Die Auftritte der Jusos sind presseöffentlich.

Die rund 2.300 Parteimitglieder mit Wohnsitz im Ausland dürfen online abstimmen. Dies soll auch ein Testlauf für spätere Mitgliedervoten werden, bei denen dann alle Parteimitglieder ihre Stimme über das Internet abgeben könnten. Auszählung Die Auszählung der Stimmen beginnt am 3. März und soll sich bis in die Nacht zum 4. März hinziehen. Rund 120 Helfer, die ihre Handys abgeben müssen, sollen in der Berliner Parteizentrale die Stimmzettel auszählen. Die Helfer sollen von den Bundesländern benannt werden, die Parteiführung wirbt um eine bunte Mischung vom kritischen Juso bis zum Groko-Freund.

Eigens für das Öffnen der Briefe werden zwei " Hochleistungsschlitzmaschinen" in die Parteizentrale geschafft.

in die Parteizentrale geschafft. Schon 2013 hatte die SPD ihre Mitglieder über den damaligen Koalitionsvertrag abstimmen lassen. Damals beteiligten sich 78 Prozent der SPD-Mitglieder an dem Votum. Der Vertrag wurde mit drei Vierteln der Stimmen gebilligt, ein Viertel lehnte ihn ab

Kühnert begrüßte aber die Entscheidung Schulz', den Parteivorsitz abzugeben und künftig im Auswärtigen Amt arbeiten zu wollen: "Dass er jetzt doch ins Kabinett gehen möchte und es vorher gesagt hat, das finde ich erst mal fair, weil das für viele Mitglieder nicht ganz irrelevant für deren Entscheidung ist, ob man diese Kehrtwende mit vollziehen möchte oder nicht", sagte Kühnert in einem Interview mit Reuters TV.

Es sei gut, dass Schulz dies vor dem Mitgliedervotum transparent gemacht habe. Kühnert fügte hinzu: "Mir fehlt bisher noch ein bisschen die Erklärung, warum dieser Sinneswandel jetzt notwendig war. Ich glaube, die Frage stellen sich auch ein paar Mitglieder, und die wird auch Raum einnehmen in den nächsten Wochen."



Über Andrea Nahles sagte Kühnert, er halte sie für eine der besten Ministerinnen. Sie gehöre zu denjenigen, denen die Zukunft gehöre.

Inhalte vor Personalien

SPD-Vize Ralf Stegner warnte seine Partei unterdessen vor Personalstreitigkeiten. "Ich glaube, dass wir gut beraten sind, darüber zu reden, um was es jetzt wirklich geht. Das ist die Zukunft Deutschlands und die Fragen, die in dem Koalitionsvertrag mit der Union eine Rolle spielen", sagte Stegner dem Sender NDR 1.



Es plädiere immer dafür, erst über Inhalte zu sprechen. In diesem Falle gehe es in erster Linie um das Mitgliedervotum der SPD. "Für alles andere habe ich wenig Verständnis, und es hilft uns auch nicht. Im Gegenteil, es trägt ja eher immer dazu bei, eine Karikatur von Politik zu befördern", sagte Stegner.