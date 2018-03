Wird der Osten vergessen? Vor allem von dort kam viel Kritik an Merkels künftiger Kabinettsbesetzung. Eckhardt Rehberg, Vorsitzender der CDU-Landesgruppe in Mecklenburg-Vorpommern, forderte, Ostdeutschland müsse sich in der Regierung widerspiegeln: "Es ist wichtig, dass sich jemand speziell um die neuen Länder kümmert." Auch die Landesverbände von AfD und Linke, im Osten zweit- und drittstärkste Kraft, beklagten, dass der Osten vergessen wurde. Für Matthias Höhn, den neu ernannten Beauftragten der Linkspartei für den Osten, ist die ausbleibende Nominierung ostdeutscher Minister und Ministerinnen "eine Demütigung" für die Ostdeutschen. "Sie signalisiert uns allen, dass es der potenziellen Regierung am Willen fehlt, gegen Spaltungsprozesse in der Gesellschaft vorzugehen." Auch die AfD hat das Thema für sich entdeckt. Sachsen-Anhalts AfD-Landes- und Fraktionschef André Poggenburg sprach von einem "vielsagenden Skandal".

Die Debatte zeigt: Ob ein Minister oder eine Ministerin aus dem Osten oder dem Westen kommt, spielt für viele auch 28 Jahre nach der Wiedervereinigung eine wichtige Rolle. In der Frage nach der Vertretung des Ostens in der neuen Bundesregierung ist Merkel selbst ihr stärkstes Argument: Sie führt an, dass sie in der Uckermark aufgewachsen ist. Doch rechtfertigt das eine rein westdeutsche Ministerriege? Daran schließt die Frage an, ob die Abwesenheit von ostdeutschen Bundesministern durch Staatssekretäre und andere Amtsträger kompensiert werden kann, die die Lebenswelt Ostdeutscher tatsächlich kennen und ihre Interessen vertreten.

"Die Ost-West-Differenz ist nach wie vor ein symbolisch aufgeladener Konflikt", sagt der Soziologe Raj Kollmorgen von der Hochschule Zittau/Görlitz. "Vieles wurde abgebaut, nachgeholt, angepasst. Trotzdem kann man im Hinblick auf die Verteilung zentraler Leistungs- und Wohlstandskennziffern die alte 'Zonengrenze' an vielen Stellen noch unkompliziert nachzeichnen."



Politik für ganz Deutschland

Der Politologe Jürgen W. Falter von der Universität in Mainz lässt das Argument nicht gelten, ostdeutsche Interessen könnten nur durch Ostdeutsche gut vertreten werden: "Im Osten wie im Westen gibt es arme Städte und abgehängte Landschaften. Für mich ist die Debatte eher der Appell an ein Gefühl, nach wie vor etwas Besonderes zu sein. Eine Notwendigkeit dafür sehe ich allerdings nicht."

Ein Minister muss Politik für ganz Deutschland machen, nicht nur für eine bestimmte Region. Das ist ein Grundsatz. Die Herkunft soll nicht beeinflussen, wie jemand sein Amt ausübt. Was also sollen die Rufe nach Repräsentation ostdeutscher Interessen? Und: Wem nützt ein Minister aus dem Osten?

Die Herkunft habe vor allem eine symbolische Bedeutung, die nicht zu unterschätzen sei, meint der Soziologe Kollmorgen: "Es geht hier um Würdigung und Wertschätzung", sagt er. "Gerade in den ländlichen Regionen glauben viele, dass sie zu kurz kommen. Dass man den Osten bei der Besetzung der Ministerien wahrscheinlich nicht berücksichtigt, wird als zusätzlicher Beweis gedeutet, dass die besonderen Probleme im Osten kaum erkannt und schon gar nicht ernst genommen werden." Das sei ein falsches Signal: Um zu verhindern, dass die Politik nur ein bestimmtes Klientel bediene, müsse es eben unterschiedliche Leute geben, die Interessen artikulieren und durchsetzen.

Aus Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen

Ein einzelner Minister oder eine Ministerin kann nicht den Osten repräsentieren, das weiß auch Kollmorgen. Trotzdem glaubt er, dass ein Politiker ein besonderes Gespür für die Nöte, Sorgen und Ängste einer Region hat, aus der er selbst stammt: "Wir sind durch unsere Herkünfte und Biografien geprägt. Jemand, der aus einer Arztfamilie kommt und als erfolgreicher Manager arbeitet, wird die Lebensprobleme eines Arbeitslosen immer nur aus der Distanz wahrnehmen und dessen Interessen nur eingeschränkt vermitteln können. Alles andere scheint mir eine Schimäre zu sein." Natürlich könne auch ein westdeutscher Politiker ostdeutsche Interessen vertreten – aufgrund von anderen Erfahrungen allerdings mit Sicherheit nicht so wie jemand aus Ostdeutschland.

Im Kabinett der vergangenen Wahlperiode waren gleich zwei Ministerinnen aus dem Osten: Manuela Schwesig (SPD) kam aus Mecklenburg-Vorpommern ins Familienministerium, Forschungsressortchefin Johanna Wanka (CDU) stammt aus Sachsen. Nun soll kein Ostdeutscher Minister werden, daran wird vermutlich auch die SPD nichts ändern.



Verschiedene Faktoren berücksichtigen

Bei der Frage nach der angemessenen Repräsentanz lohnt ein Blick auf die Zahlen. In Ostdeutschland lebt zwar ein Fünftel der Deutschen. Die CDU- und SPD-Landesverbände in den neuen Bundesländern aber sind klein, sie haben deutlich weniger Mitglieder als in vergleichbar großen Bundesländern im Westen. So zählt die Ost-CDU 41.000 Mitglieder, die Ost-SPD 20.000 – im Vergleich zu bundesweit je 430.000 Mitgliedern. Die Kanzlerin musste abwägen – und tat das zulasten des Ostens. "Ich glaube, Angela Merkel hat einfach nicht primär an den Regionalproporz gedacht", sagt der Politologe Falter. Aus dem mitgliederstarken NRW hat Merkel gleich zwei Minister nominiert, unter anderem die bisher unbekannte Bundestagsabgeordnete Anja Karliczek. Zugleich hat die Kanzlerin versucht, innerparteiliche Kritiker durch eine Nominierung einzubinden, darunter den designierten Gesundheitsminister Jens Spahn, der sich für eine konservative CDU starkmacht.

Um den Landesverbänden im Osten entgegenzukommen, versprach der designierte Kanzleramtsminister Helge Braun, bei der Vergabe der Staatssekretärsposten "die Repräsentanz von Ostdeutschland auch noch mal weiter zu verbessern." Dem Soziologen Kollmorgen reicht das aber nicht aus: "Welches Signal sendet das aus?", fragt er. "Die Ostdeutschen dürfen Staatssekretäre werden, Ministerinnen und Minister sind aber die Westdeutschen?" Mit "solchen Alibifunktionen" werde versucht, die Forderung nach Repräsentation abzuspeisen. "Tatsächlich werden sich viele Ostdeutsche durch dieses Vorgehen im Gefühl der Zweitklassigkeit bestätigt sehen. Und dieses Entfremdungsgefühl nutzt die AfD ganz gezielt."

Wieder einen Ostbeauftragten

Die AfD ist in weiten Teilen Ostdeutschlands zweitstärkste politische Kraft, in Sachsen übertrumpfte sie zur Bundestagswahl sogar die CDU. "Man hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten tagtäglich erlebt, wie schnell die Stimmung umkippen kann, wenn bestimmte Gruppen sich nicht anerkannt fühlen", meint Kollmorgen. Viele ostdeutsche Politiker hätten das schon länger verstanden, gerade deshalb würden sie eine angemessene Vertretung ostdeutscher Interessen viel nachdrücklicher als noch vor der Wahl fordern: "Man möchte verhindern, das Gefühl des Abgehängtseins zu verstärken und will gleichzeitig weitere Wahlerfolge der AfD bei den anstehenden Landtagswahlen im Osten vermeiden."

An einer Tradition hält die künftige Bundesregierung fest: Es soll wieder einen Ostbeauftragten geben. Derzeit ist das die SPD-Politikerin Iris Gleicke. Als Nachfolger ist der brandenburgische CDU-Bundestagsabgeordnete und evangelische Pfarrer Michael Stübgen im Gespräch, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtete. Hauptaufgabe des Beauftragten für die neuen Länder ist, "bei allen Entscheidungen und Maßnahmen der Bundesregierung dafür zu sorgen, dass die spezifischen Interessen der Ostdeutschen angemessen berücksichtigt werden". Wenn Merkel oder die SPD nicht doch noch ein Kabinettsmitglied ostdeutscher Herkunft nachnominieren, wird Stübgen der einzige Spitzenrepräsentant aus Ostdeutschland bleiben.