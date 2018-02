Bundesminister und andere Regierungsmitglieder müssen sich im parteipolitischen Meinungskampf zurückhalten und dürfen auf diffamierende Angriffe nicht in gleicher Weise reagieren. Dieses Neutralitätsgebot gelte auch außerhalb von Wahlkampfzeiten, wie das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in einem Urteil verkündete.



Im vorliegenden Fall hatte die scheidende Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) auf der Website ihres Ministeriums zum Boykott einer AfD-Demonstration aufgerufen und damit laut Urteil gegen ihre Neutralitätspflicht verstoßen. "Die negative Bewertung einer politischen Veranstaltung einer Partei durch staatliche Organe (…) greift in das Recht der betroffenen Partei auf Chancengleichheit aus Art. 21 Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes ein", schreibt das Gericht in der Urteilsbegründung.

Die AfD nahm das Urteil zufrieden auf. Parteichef Alexander Gauland sagte: "Gott sei Dank gibt es noch Richter in Karlsruhe."



Die CDU-Politikerin hatte während der Flüchtlingskrise im November 2015 in einer Mitteilung, die über ihr Ministerium verbreitet worden war, eine "Rote Karte" für die AfD gefordert. Sie hatte damit auf einen Demonstrationsaufruf der AfD reagiert unter dem Motto "Rote Karte für Merkel". Die AfD hatte deswegen das Bundesverfassungsgericht angerufen. Der Zweite Senat hatte den Fall im vergangenen Mai verhandelt. Mit einem Eilantrag war die AfD im November 2015 zunächst erfolgreich gewesen, die Pressemitteilung musste von der Seite des Ministeriums entfernt werden (2 BvE 1/16).

Das Bundesverfassungsgericht hatte in dieser Entscheidung bereits deutlich gemacht, dass Mitglieder der Bundesregierung bei der Wahrnehmung ihrer amtlichen Funktion die Pflicht zu strikter Neutralität haben. Das gelte besonders dann, wenn sie die Autorität des Amtes oder die damit verbundenen Ressourcen in Anspruch nehmen. Unter die Amtsautorität fallen demnach zum Beispiel offizielle Publikationen, Pressemitteilungen oder die Internetseiten des Ministeriums.

Vor drei Jahren war die NPD mit einer ähnlichen Klage gegen die damalige Familienministerin Manuela Schwesig (SPD) gescheitert. Schwesig hatte im Thüringer Landtagswahkampf gesagt, Ziel müsse es sein, dass die NPD nicht in den Landtag komme.