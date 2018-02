Ein paar Stunden nach der Einigung wollte der CDU-Politiker Paul Ziemiak dann doch etwas klarstellen. Also sagte der Vorsitzende der Jungen Union: Es könne ja nicht immer nur darum gehen, was die SPD-Mitglieder wollten. Schließlich sei die SPD der schwächere Partner in diesem Bündnis.

Es spricht nicht für die Stimmung in der CDU nach den Verhandlungen über die große Koalition, dass Sätze wie die von Ziemiak überhaupt nötig sind. Die Partei hadert mit den Ergebnissen, obwohl diese für sie gar nicht so schlecht sind. Auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht.

Ziemiak zum Beispiel stört sich konkret an der Ressortverteilung. Dass die SPD mit dem Finanz-, dem Arbeits- und dem Außenministerium gleich drei zentrale Ressorts erhalten habe, sei "nicht besonders glücklich", sagte er kurz vor Beginn der nachmittäglichen Fraktionssitzung. Der Vorsitzende der CDU-Mittelstandsvereinigung, Carsten Linnemann, sprach von einem "deutlichen Ungleichgewicht" bei der Ressortverteilung und prophezeite: "Das wird lange in den Kleidern bleiben".

Das war noch vorsichtig formuliert im Vergleich zur vernichtenden Kritik des CDU-Wirtschaftsrats. "Für die CDU ist die Ressortverteilung ein miserables Verhandlungsergebnis", sagte dessen Generalsekretär Wolfgang Steiger der Neuen Osnabrücker Zeitung, kurz nachdem die Marathonsitzung von Dienstag auf Mittwoch zu Ende gegangen war. Und auch sonst ließ er kein gutes Haar an dem Ergebnis. Der Koalitionsvertrag atme den "Mief der Umverteilung", klagte Steiger.

Dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer bereiteten Teile des Koalitionsvertrags ebenfalls Bauchschmerzen. "Eine Verteuerung der Arbeitskosten ist in diesen Zeiten sicher nicht das richtige Signal", sagte er ZEIT ONLINE. Die Sozialdemokraten hatten durchgesetzt, dass Unternehmer wieder mehr in die Krankenkasse einzahlen sollen, nämlich den gleichen Anteil wie die Arbeitnehmer.



"Wir müssen jetzt deutlich machen, wofür die Union in der Koalition steht", sagte Paul Ziemiak auch noch.

Aber wofür steht die Union im Koalitionsvertrag, was genau ist der Anteil der CDU am Ergebnis?



Viele Wahlversprechen umgesetzt

Sieht man sich den Vertrag genau an, fällt die Bilanz für die CDU gar nicht so schlecht aus. Merkels Unterstützer – allen voran Fraktionschef Volker Kauder – betonen, dass die CDU ein weiteres Mal dafür gesorgt hat, dass es keine Neuverschuldung geben dürfe. Die schwarze Null sowie den Verzicht auf Steuererhöhungen konnte die CDU schon in früheren Regierungsverhandlungen durchsetzen, wie auch dieses Mal. Ob sie allerdings mit einem SPD-Finanzminister genauso sicher ist wie unter der Herrschaft des bisherigen Amtsinhabers Wolfgang Schäuble (CDU)?

Beruhigend wirkt in dieser Hinsicht auf die Union offenbar, dass es Hamburgs Regierungschef Olaf Scholz (SPD) sein wird, der den Posten übernehmen soll. Der habe sich während der Koalitionsverhandlungen als sehr sachkundig erwiesen, bescheinigt ihm etwa CSU-Finanzpolitiker Hans Michelbach.

Die CDU kann einen Haken an viele Versprechen machen, die sie im Wahlkampf gegeben hat: Die Milliarden für Digitalisierung und Bildung, zusätzliche Leistungen für Familien (höheres Kindergeld, neues Baukindergeld), die Förderung der Entwicklung auf dem Land, die sich die neue Regierung ebenfalls Milliarden kosten lassen will. Dass die Lebensverhältnisse in Stadt und Land zumindest angeglichen werden sollten, gehörte ebenfalls zu den zentralen Wahlkampfversprechen der CDU. Und findet sich jetzt im Vertrag wieder.



Gut in der Abwehr

Vor allem aber hat die CDU der SPD klare Grenzen aufgezeigt. Gingen die Sozialdemokraten zu Beginn der Verhandlungen noch davon aus, dass sie wegen Merkels vermeintlich verzweifelter Lage beinahe alles fordern könnten, erwies sich dies schnell als Fehlurteil.



Weder beim Familiennachzug für Flüchtlinge noch bei der Bürgerversicherung oder der Abschaffung der befristeten Arbeitsverhältnisse konnten die Sozialdemokraten sich wirklich durchsetzen. Auch die Beschlüsse zu Europa sind weit weniger explizit, als SPD-Chef Martin Schulz das nun darstellt. Ob es wirklich zu dem europäischen Investitionshaushalt kommen wird, den Schulz bereist als Ende des Spardiktats preist, ist keineswegs sicher. Auch hier ist es der CDU gelungen, SPD-Forderungen massiv zu verwässern.

Die Pläne der anderen abzuwehren ist vielleicht weniger glanzvoll, als eigene Pläne durchzusetzen. Ein Erfolg ist das trotzdem, das bestreiten auch Merkels Kritiker nicht.