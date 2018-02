Um 15.30 Uhr scheinen dann wieder alle Zweifel beiseitegeschoben. Die CDU stimmt mit großer Mehrheit für den Koalitionsvertrag mit SPD und CSU. Als der Parteitag über das 177-seitige Hausaufgabenheft für diese Legislaturperiode entscheidet, heben fast alle der knapp 1.000 Delegierten die Hände in Höhe – 97 Prozent stimmen mit Ja. Nur 27 Gegenstimmen zählt das Tagungspräsidium. Das war zwar in dieser Deutlichkeit vorhersehbar, doch der Eindruck der großen Einigkeit täuscht. Das glaubt zumindest das halbe Dutzend CDU-Mitglieder, das vor dem Parteitag demonstriert – gegen die große Koalition, gegen eine "Selbstaufgabe der CDU", wie sie es nennen.

"Dass wir hier demonstrieren, ist ja schon das höchste der Gefühle", sagt einer von ihnen. Die Stimmung an der Basis sei eine ganz andere als drinnen unter den Delegierten, davon sind sie hier überzeugt. Von dem kleinen Häuflein vor der Türe solle man sich nicht fehlleiten lassen. Konservative seien eben schwer zu mobilisieren. "WerteUnion", ein Zusammenschluss Konservativer in der Partei, steht als Absender auf den Flugblättern, die an die Teilnehmer des Parteitags verteilt werden. "Der Koalitionsvertrag ist ein sozialdemokratisches Papier, da fehlt komplett unsere Handschrift", meint ein anderer Demonstrant vor der Tür. Die Sorgen und Probleme der Menschen würden nicht angesprochen. Seine Lösung: "Neuwahlen. Aber mit neuem Spitzenpersonal, ohne Merkel."

Etwas zurückhaltender, aber nicht weniger skeptisch hatten sich in den Wochen nach dem Koalitionsvertrag viele CDUler geäußert. "Inhaltsleer" sei die CDU geworden, ätzte der Außenpolitiker Norbert Röttgen. Ähnlich äußerten sich Friedrich Merz, Roland Koch und ein paar Bundestagsabgeordnete. Es brodele an "allen Stellen", mahnte der Vorsitzende der Jungen Union, Paul Ziemiak. Da vermischte sich Kritik an der Kanzlerin, angestauter Frust über ihre Flüchtlingspolitik, Enttäuschung über das Wahlergebnis mit Sehnsucht nach einem konservativerem Profil.

Streit ist weniger institutionalisiert

Ein paar Altpolitiker, die von der Seitenlinie aus kommentieren, und Jungpolitiker, die die Unbequemen spielen – in anderen Parteien wäre das Alltag und kaum eine Nachricht wert. In der CDU ist das anders. Der Streit ist weniger institutionalisiert und ritualisiert als etwa bei Grünen oder SPD mit ihrer Spaltung in Realos und Linke, Seeheimer und Parlamentarische Linke. Öffentliches Meckern kann damit bei der Union also auf eine weit größere Missstimmung hindeuten.

Auf dem Parteitag hatte Angela Merkel trotzdem zu keiner Zeit etwas zu befürchten. Das hat auch damit zu tun, dass die Union am Schluss doch immer wesentlich disziplinierter auftritt, wenn es um etwas geht. Es sei ein "Kanzlerwahlverein", schimpfen mittlerweile selbst Konservative über diesen Machtreflex hinter vorgehaltener Hand. Er funktioniert noch immer. Lange reichte das. Doch seit mit AfD und FDP zwei rechte Konkurrenten in Parlament sitzen, ist das Selbstverständnis der Partei angekratzt.



Dabei hatte Merkel ihre Partei einigermaßen damit befriedet, dass sie ihren Kritikern mit der Besetzung der Ressorts entgegengekommen ist: Ihr Kabinett wird jünger. Und mit Jens Spahn hat sie einen ihrer konservativen Kontrahenten als Gesundheitsminister mit in ihre Regierung eingebunden. Auf dem Parteitag stimmt die CDU außerdem dafür, sich ein neues Grundsatzprogramm zu geben. Das aktuelle ist zehn Jahre alt. Das neue Programm kann auch als ein Angebot an Merkels Kritiker verstanden werden: Bringt euch ein, statt zu motzen. Schließlich war die Einladung zum Parteitag schon ein Zugeständnis. Allen voran die Junge Union hatte dafür geworben, die Delegierten über den Koalitionsvertrag debattieren zu lassen und nicht nur den Parteivorstand, wie das sonst üblich ist bei der CDU. Endlich gibt es eine Bühne für den Missmut und für die Aufarbeitung der Wahlenttäuschung. "Tolle Diskussion, ham wa lange nicht gehabt", lobt später der scheidende Innenminister Thomas de Maizière.



Die Kanzlerin hat eine feine Sensorik für Befindlichkeiten in ihrer Partei. In ihrer etwa einstündigen Rede auf dem Parteitag geht Merkel auf ihre Kritiker zu. Das Wahlergebnis entspreche nicht den eigenen Ansprüchen. Aber: "Die Verluste spornen uns an." Gegen die CDU sei keine Regierung zu bilden, schon gar keine linke. Deshalb sei es wichtig, diesem Koalitionsvertrag zuzustimmen. "Wir werfen einen Regierungsauftrag doch nicht einfach vor die Füße der Wähler, weil wir mehr Prozente wollen."