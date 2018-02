Die Sehnsucht nach neuen Gesichtern im Bundeskabinett ist bei allen Parteien groß. Mit Jens Spahn, Dorothee Bär und Niels Annen gibt es einige jüngere Politikerinnen und Politiker, die Minister in der geplanten schwarz-roten Regierung werden wollen. Doch auch die Erfahrenen wie Olaf Scholz, Thomas Oppermann und Hermann Gröhe drängen ins neue Team Merkel.

Spekulationen darüber, wer welchen Posten übernehmen könnte in einer erneuten großen Koalition, gibt es viele. Ohne die Zustimmung der SPD-Mitglieder steht das Regierungsbündnis aber noch grundsätzlich in Frage. Am 4. März will die SPD das Ergebnis verkünden.

Vorausgesetzt, die SPD-Mitglieder stimmen der Koalitionsvereinbarung zu, sollen SPD und CDU jeweils sechs Ministerposten bekommen, die CSU drei. Die Union stellt außerdem die Kanzlerin, die SPD den Vizekanzler. Das sind die Ministerkandidatinnen und -kandidaten: