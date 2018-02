Am Montagabend um kurz vor 20 Uhr verlässt der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther die SPD-Parteizentrale in Berlin. Der Schritt des CDU-Politikers ist so leicht und federnd wie immer, doch gute Nachrichten hat er nicht: Zwar sei er immer noch optimistisch, dass die Verhandlungen über eine erneute große Koalition zu einem guten Ende gebracht werden könnten, sagt Günther. An diesem Abend werde daraus allerdings nichts mehr.

Ursprünglich hatten SPD und Union bereits am Sonntag ihren Koalitionsvertrag vorlegen wollen. Von Anfang an hatten die Verhandler jedoch auf Wunsch der SPD zwei Puffertage eingeplant. Nun sieht es so aus, dass auch der zweite davon voll gebraucht werden wird. CDU-Vizechefin Julia Klöckner jedenfalls verkündete den wartenden Journalisten, dass "wir morgen Nacht fertig sein werden". Den Grund hatte ihr Parteikollege Günther zuvor lakonisch so formuliert: "Die strittigen Punkte sind noch strittig". Oder wie es SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sagte: Nun gehe es um die verbliebenen kontroversen Themen.



Während über das Wochenende regelmäßig Einigungen in verschiedenen Themenbereichen wie Wohnen, Digitalpolitik oder Verkehr- und Umweltthemen vorgestellt wurden, sind zwei wichtige Streitfragen ungelöst geblieben: Schon seit Freitag gibt es bei zentralen SPD-Forderungen keine Annäherung: Die Sozialdemokraten wollen die Eindämmung von Arbeitsverträgen mit sachgrundloser Befristung erreichen, außerdem eine Abschaffug der Zwei-Klassen-Medizin.

Die SPD will noch mehr

Dass sich vor allem die Gesundheits- und die Arbeitsmarktpolitik zu zentralen Konfliktfeldern entwickelt haben, hat auch damit zu tun, dass die SPD ihren Mitgliedern genau hier auf ihrem Parteitag vor zwei Wochen Nachbesserungen versprochen hatte. Bei der Frage der befristeten Arbeitsverträge sei man sich jedoch trotz stundenlanger Verhandlungen nicht näher gekommen, hieß es.

Über Gesundheitspolitik, wo die Probleme mindestens genauso groß sind, sei bis zum Montagabend noch gar nicht wirklich gesprochen worden. Die SPD war zwar schon bei den Sondierungen von ihrer Forderung nach einer Bürgerversicherung abgerückt, fordert aber dennoch einen "Ausstieg aus der Zwei-Klassen-Medizin". Das will sie über die Angleichung der Arzthonorare erreichen. Ihr Argument: Verdienten Ärzte an gesetzlich Versicherten genauso gut wie an privat Versicherten, würden erstere nicht mehr bevorzugt behandelt, zum Beispiel bei der Vergabe von Terminen.



Man wolle durchaus Reformen, allerdings keine teuren "Einheitszwangsmaßnahmen", die für alle teurer würden, sagte CDU-Vize Julia Klöckner am Montag dazu. Die von der Union vorgeschlagenen Verbesserungen speziell für Ärzte auf dem Land, wo die medizinische Versorgung besonders schlecht ist, reichen der SPD jedoch nicht. Zwar gebe es in Sachen Zwei-Klassen-Medizin Kompromissvorschläge, die für beide Seiten akzeptabel seien, hieß es aus Teilnehmerkreisen. Diese seien aber zu teuer. Aus Unionskreisen war zu erfahren, die Unterbrechung am Abend habe auch damit zu tun, dass man der SPD klar gemacht habe, dass man ihr nicht so weit entgegenkommen werde, wie sie sich das wünsche. Aus der SPD hieß es dagegen, man habe den eigenen Anhängern ja versprochen, dass man verhandeln werde, bis es quietscht. Jetzt quietschte es.

"Bisschen plump"

Für das erneute Vertagen der Gespräche schon am frühen Montagabend gab die SPD nun aber der Union die Schuld. CDU und CSU hätten plötzlich die Verhandlungen unterbrochen, sagte eine SPD-Sprecherin. "Bisschen plump", hieß es aus Unionskreisen zu dieser Darstellung.



Die SPD beharrt darauf: Kurzzeitig sei unklar gewesen, ob es überhaupt weitergehe. Tatsächlich verließen um diese Zeit mehrere prominente Unionspolitiker die SPD-Zentrale, unter ihnen Klöckner und Günther. CSU-Politiker Stefan Müller scherzte sogar in die Kameras, er habe keine Lust auf eine weitere Nacht in der SPD-Zentrale. Die Sozialdemokraten seien immer bereit zum Weiterverhandeln gewesen, sagte die SPD-Sprecherin. Schließlich habe man die Union davon überzeugt, am Abend zumindest in der 15er-Runde um die Partei-und Fraktionschefs von Union und SPD noch ein wenig weiter über die Gesundheitspolitik zu reden.

Man habe noch "große Hürden" und "Riesenaufgaben" vor sich, hatte schon am Morgen CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt geahnt, als er die SPD-Zentrale betrat. Tatsächlich waren am Montagmorgen trotz bereits einwöchiger Koalitionsverhandlungen und eines seit Freitagmittag andauernden Sitzungsmarathons immer noch etwa 15 kleinere und 3 wichtige Punkte offen. Schon da soll der Entwurf des Koalitionsvertrags mehr als 100 Seiten gefüllt haben. Am Abend hatte sich die Liste der offenen Punkte dann immerhin deutlich reduziert. Abgehakt wurden zum Beispiel letzte Differenzen in der Europapolitik. Jetzt gehe es neben Gesundheit und Arbeitsmark noch um Finanzen sowie um Außenpolitik, sagte Klöckner beim Hinausgehen.