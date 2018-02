Nach der Ankündigung, die Koalitionsverhandlungen von Union und SPD am Montag fortzuführen, werden aus den Reihen der Sozialdemokraten optimistische Stimmen laut.



Bundesjustizminister Heiko Maas äußerte sich in der ARD-Sendung Anne Will zuversichtlich, dass die Gespräche zwischen CDU, CSU und SPD am Montag erfolgreich abgeschlossen würden: Für die letzten offenen Streitpunkte – sachgrundlos befristete Arbeitsverträge und die Ungleichbehandlung von Kassen- und Privatpatienten – müsse man eine Lösung finden, sagte Maas. Er sei zuversichtlich, dass diese Lösung am Montag gefunden werde, und bekräftige am Abend: "Das wird morgen klappen."

Auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller sprach von großen Fortschritten, die die Unterhändler der Koalitionsgespräche gemacht hätten. Im ZDF-heute-journal sagte Müller: "Es ist noch etwas zu tun, aber wir haben eine große Strecke geschafft." Vor allem in der Bau- und Mietenpolitik hätte die Arbeitsgruppe eine Einigung gefunden, die einen Neuanfang bedeute, lobte Müller. Die Grundlage der möglichen Koalition werde "von Tag zu Tag besser".



Berlins Regierender Bürgermeister hatte sich nach den Sondierungen zunächst kritisch über eine mögliche neue große Koalition geäußert, wirkt nun jedoch optimistischer. Das Thema Wohnen und Mieten beschäftige viele Menschen und es "war schon wichtig, in solchen sozialen Themen Fortschritte zu erzielen", sagte Michael Müller, der auch Mitglied im SPD-Bundespräsidium und amtierender Bundesratspräsident ist. Für die Themen Stadtentwicklung und Mieten habe es im Sondierungspapier nur eine Überschrift gegeben, alles Weitere sei offen gelassen worden. Es sei nicht klar gewesen, ob die Parteien dazu eine gemeinsame Linie finden würden, sagte Müller. "Dass nun eine Einigung gelungen ist, ist ein großer Schritt nach vorne."



Die EU würde ungern weiter warten

Wenn die nächsten Schritte rasch zu einer Koalition führen würden, wäre auch Günther Oettinger froh. Der EU-Haushaltskommissar hat an Union und SPD appelliert, den Vertrag für eine Neuauflage der großen Koalition auch mit Rücksicht auf Europa schnellstmöglich abzuschließen. "Je schneller, desto besser", sagte der CDU-Politiker der Rheinischen Post. Es stünden auf EU-Ebene wichtige Entscheidungen zur Bankenunion, zur Harmonisierung des Asylrechts und zum Haushaltsrahmen an.

In Brüssel setze man darauf, dass der bevorstehende SPD-Mitgliederentscheid grünes Licht für den Koalitionsvertrag geben werde und die Bundesregierung bis zum nächsten Gipfel im März vereidigt sei. Europa habe 2017 im ersten Halbjahr auf die Wahl und Regierungsbildung in Frankreich mit Emmanuel Macron gewartet und in der zweiten Hälfte auf die Wahl in Deutschland und die Regierungsbildung in Berlin. "Wir würden ungern noch ein halbes Jahr warten", sagte Oettinger der Zeitung.



Ob ein Koalitionsvertrag zwischen den Unionsparteien und der SPD zustande kommt, wird ab Montagmorgen weiter diskutiert. Außer Einigungen zu Mieten und Wohnungsbau gelang den Parteien am Sonntag auch ein Durchbruch im Bereich Digitales.



Weitere Themen der Verhandlungen – mit offenen Fragen und gefundenen Kompromissen – zeigt diese Übersicht:





Lesen Sie die Übersicht zum Worüber verhandeln Union und SPD? in einer optimierten Fassung. Diese interaktive Präsentation kann mit Ihrem Browser nicht dargestellt werden.