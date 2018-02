Heute soll der Tag sein, an dem CDU, CSU und SPD beschließen, ob sie eine Regierung bilden wollen oder nicht. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil spricht von einem "entscheidenden Tag". Im Konrad-Adenauer-Haus wird ein weiterer Versuch unternommen, eine Einigung in der Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik zu finden. Nach stundenlangen Verhandlungen in der SPD-Zentrale waren die Gespräche am Vorabend vertagt worden. Der bisherige Entwurf eines Koalitionsvertrages soll bereits an die 200 Seiten erreicht haben.

Es stockt noch an mehreren Punkten. Bei der Arbeitsmarktpolitik geht es vor allem um die SPD-Forderung nach deutlichen Beschränkungen für die sachgrundlosen Befristungen von Arbeitsverhältnissen. Hierunter leiden viele jüngere, gering qualifizierte oder ausländische Arbeitnehmer. Bei dem Thema gebe es zwar eine Annäherung, aber noch keine Einigung, hieß es.



In der Gesundheitspolitik – über die laut Teilnehmerkreisen noch gar nicht gesprochen wurde – will die SPD gegen die "Zwei-Klassen-Medizin" vorgehen und Verbesserungen für gesetzlich Versicherte erreichen. In der Außenpolitik stehen Fragen zu Rüstungsexporten und die Höhe des Bundeswehretats zur Debatte.

SPD-Basis entscheidet

Nach einer inhaltlichen Einigung müssen auch noch der Ressortzuschnitt und die Verteilung der Ministerien auf CDU, CSU und SPD festgelegt werden. Auch über die politische Zukunft von SPD-Chef Martin Schulz wird diskutiert werden. Die Mehrheit der Deutschen lehnt nach einer Umfrage einen Einzug von SPD-Chef Schulz als Minister ins Kabinett der geplanten großen Koalition ab. 54 Prozent seien gegen ein Ministeramt für Schulz, 36 Prozent würden es befürworten, wie das Forsa-Institut mitteilte.

Sollte der Koalitionsvertrag zustande kommen, müssen zudem die SPD-Mitglieder noch zustimmen. Um 18 Uhr endet die Frist für SPD-Neumitglieder. Wer bis dahin im Mitgliederverzeichnis steht, darf mit über den Koalitionsvertrag von SPD und Union abstimmen. Die Jusos hatten dafür geworben, in die Partei einzutreten, um eine große Koalition zu verhindern. Für den Mitgliederentscheid werden etwa drei Wochen veranschlagt. Erst danach könnte eine neue Bundesregierung gebildet werden.

Doch es könnte eine Hürde geben: Das Bundesverfassungsgericht prüft das SPD-Mitgliedervotum, wie die Rheinischen Post berichtet. In Karlsruhe liegen demnach fünf Anträge gegen die Befragung der rund 450.000 SPD-Mitglieder vor. Einen Antrag habe das Gericht bereits abgelehnt.