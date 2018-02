Teilnehmer der Koalitionsverhandlungen von Union und SPD rechnen damit, dass die große Runde zur abschließenden Besprechung erst am Mittwochmorgen zusammenkommt. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) sagte, die rund 90-köpfige Runde werde am Mittwochmorgen tagen. Auch ein SPD-Vertreter geht davon aus, dass die Abschlussberatung am Morgen stattfindet.

Aus Verhandlungskreisen hieß es, dass nur noch die Runde der 15 Spitzenvertreter verhandele. Diese Gespräche dürften sich bis tief in die Nacht ziehen. Die weiteren Mitglieder der Delegationen von CDU, CSU und SPD sollen sich auf Abruf bereit halten.

Union und SPD beraten seit Dienstagmorgen in der CDU-Zentrale in Berlin. Zuvor hatten die Verhandler erklärt, dies sei die letzte Verhandlungsrunde, nachdem ursprünglich ein Abschluss bereits am Sonntag das Ziel gewesen war.



Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) sagte gegen 22.45 Uhr, sie werde wohl "heute Nacht nicht mehr wiederkommen". Auch andere Teilnehmer der Gespräche verließen die CDU-Parteizentrale. Eine erneute Verlängerung bis in den Mittwoch hinein war hingegen nicht geplant.



Union und SPD hatten in den vergangenen Tagen immer wieder Einigungen in wichtigen Themenbereichen bekannt gegeben. In einem 167-seitigen Entwurf ihres Koalitionsvertrags beschreiben sie ihre Vorhaben in den meisten Politikfeldern bereits detailliert.

Der Text hat jedoch auch noch entscheidende Lücken. Das betrifft etwa die Bereiche Gesundheit und Arbeitsmarkt, in denen sich die Gespräche am Wochenende verkanteten. Zu diesen Streitpunkten wurden bis Dienstagabend keine Einigungen bekannt.

Die Union hatte den Mittwoch für den Fall eines Abschlusses der Gespräche bereits vorgeplant. Wie die Nachrichtenagentur AFP aus Parteikreisen in Berlin erfuhr, sollte sich der CDU-Vorstand gegen 11.00 Uhr mit dem Ausgang der Koalitionsverhandlungen befassen. Um 13.00 Uhr war eine Sondersitzung der Unionsfraktion im Bundestag geplant. Ob dieser Zeitplan noch gehalten werden kann, war am späten Dienstagabend unklar.