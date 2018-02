Mit einem weiteren Abschiebeflug sind 14 abgelehnte Asylbewerber aus Afghanistan vom Münchener Flughafen in ihr Herkunftsland gebracht worden. Der vom Bundesinnenministerium organisierte Sammelcharter hob um 19.40 Uhr vom Flughafen München in Richtung Kabul ab, wie das bayerische Innenministerium mitteilte. Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks sollten ursprünglich 58 Asylbewerber nach Afghanistan zurückgebracht werden, es seien schließlich aber nur 14 an Bord gewesen.



Sechs der Abgeschobenen seien Straftäter, die unter anderem wegen unerlaubten Drogenbesitzes, Körperverletzung und Urkundenfälschung rechtskräftig verurteilt worden seien, teilte das Ministerium mit. Drei Männer hätten ihre Mitwirkung an der Identitätsfeststellung verweigert. Ein weiterer sei als sogenannter Gefährder eingestuft worden. Als solche versteht die Bundesregierung Personen, bei denen "bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie politisch motivierte Straftaten von erheblicher Bedeutung" begehen werden – etwa terroristische Straftaten.

Die Abschiebung war bereits die zehnte nach Afghanistan seit Dezember 2016. Bei den vorangegangenen Flügen hatten Bund und Länder insgesamt 174 abgelehnte Asylbewerber zurückgeschickt. Abschiebungen nach Afghanistan sind umstritten, weil sich Angriffe und Anschläge der radikalislamischen Taliban und der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) häufen. In der Hauptstadt Kabul gab es 2017 mehr als 20 schwere Anschläge mit mehr als 500 Toten. Im Januar 2018 verübten Taliban und IS vier weitere Attentate und Überfälle mit rund 150 Toten, unter anderem auf ein großes Hotel.

Angesichts der Gefahrenlage hatte der Bayerische Flüchtlingsrat zu mehreren Kundgebungen gegen den Abschiebeflug aufgerufen. Sie fanden in München, Nürnberg und Würzburg statt. In München versammelten sich am Dienstagabend bei Schnee und Kälte etwa 200 Menschen am Marienplatz.



Der Bayerische Flüchtlingsrat sei "empört darüber, wie Bayerns Regierung sich gewissenlos über Vereinbarungen der Bundesregierung hinwegsetzt." Zu den Abgeschobenen habe auch ein junger Mann gehört, der noch als Minderjähriger vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) angehört wurde. Nach der Ablehnung seines Antrags sei er – noch bevor sein Fall erneut geprüft werden konnte – nach Frankreich geflüchtet, dort in Haft genommen worden und zurück in Deutschland direkt in Abschiebehaft gekommen. Laut dem Flüchtlingsrat sei der junge Mann "kein Straftäter oder Identitätstäuscher, sondern lediglich ein junger Mann, der sich durch einen schlechten Bundesamtsbescheid in Panik versetzen ließ und nach Frankreich ging, statt seine Klage gegen den Bescheid abzuwarten", kritisiert Stephan Dünnwald, Sprecher des Bayerischen Flüchtlingsrats.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte zu der neuen Abschiebung, es sei die Aufgabe des Rechtsstaats, seine Bürger zu schützen. Bis zur Vorlage einer neuen Lagebeurteilung durch das Auswärtige Amt seien Abschiebungen nach Afghanistan nach wie vor möglich. Diese sind derzeit jedoch auf Straftäter, Gefährder und Asylbewerber beschränkt, die sich hartnäckig weigern, bei der Klärung ihrer Identität mitzuwirken.