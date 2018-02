CDU-Chefin Angela Merkel will am Montag den Nachfolger von Generalsekretär Peter Tauber benennen. Der 43-Jährige wird mehreren Berichten zufolge nach gut vier Jahren im Amt seinen Rückzug erklären. Laut Parteikreisen will Tauber damit ermöglichen, dass bereits auf dem CDU-Parteitag in einer Woche ein Nachfolger gewählt werden kann. Wegen einer Krankheit habe für ihn bereits seit Längerem festgestanden, diesen Schritt im Zusammenhang mit einer Regierungsbildung zu vollziehen, hieß es.



Die rasche Wahl eines Nachfolgers wird in der CDU auch als Zeichen an die parteiinternen Kritikerinnen von Merkel gewertet. Vor allem jüngere Parteipolitiker um die Vorsitzenden der Jungen Union, Paul Ziemiak, und der Jungen Gruppe der Unionsbundestagsfraktion, Mark Hauptmann, verlangen eine personelle Erneuerung in Partei und Regierung. Viele wünschen sich etwa eine bedeutendere Rolle für den bisherigen Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Jens Spahn. Er ist bereits seit Wochen für einen Kabinettsposten sowie als neuer Generalsekretär im Gespräch.

Tauber, der seit Dezember 2013 im Amt ist, war innerhalb der CDU bereits seit Längerem umstritten. Zu seinen Aufgaben gehörten in den letzten Jahren die Organisation des Wahlkampfes sowie die Erneuerung der Strukturen der CDU, deren Mitglieder einen hohen Altersdurchschnitt aufweisen. Der konservative Flügel der Partei störte sich vor allem an Taubers inhaltlichen Positionen, zu denen die Befürwortung eines Einwanderungsgesetzes und der Ehe für alle gehörte. Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Marco Buschmann, kritisierte auf Twitter in diesem Zusammenhang, dass Tauber von Merkel den Auftrag gekriegt habe, "den Grünen die Angst vor der CDU zu nehmen. Den hat er erfolgreich erfüllt."

Doch auch die Personaldebatte spielt in der Union nach wie vor eine große Rolle. Unterstützung erhielt Merkel am Wochenende von der Bremer CDU-Vorsitzende Elisabeth Motschmann. Die Parteichefin habe längst zugesagt, auch jüngeren Politikern eine Chance zu geben. Motschmann monierte zudem, dass die Kritik fast nur von jüngeren Männern komme und diese vor allem an Männer dächten, die in Führungspositionen aufrücken sollten. Die ständige öffentliche Diskussion beschädige zudem Merkels Position.



Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier warnte vor einer Nachfolgedebatte. Wer Merkel infrage stelle, schade der Partei, sagte der CDU-Vize dem Spiegel.

Wie konservativ soll die CDU sein?

Parallel zur Personaldebatte gibt es vor dem Sonderparteitag, der eigentlich die Zustimmung zum Koalitionsvertrag geben soll, eine Diskussion über den künftigen Kurs der CDU. Mehrere CDU-Spitzenpolitiker äußerten sich am Wochenende kritisch zu Forderungen nach einem konservativeren Profil. "Wir müssen deutlich machen, dass der Markenkern der Christlich Demokratischen Union eben nicht das Konservative ist, sondern dass das christliche Menschenbild über allem steht", sagte CDU-Vize Armin Laschet der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Die CDU sei "keine Sammlungsbewegung der demokratischen Rechten". Auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther lehnte in der B.Z. am Sonntag einen Rechtsruck ab.

Zuvor hatten frühere Spitzenpolitiker Merkel die Aufgabe des Markenkerns der Union vorgeworfen. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen sprach von der Gefahr von "Inhaltsleere". Und der Wirtschaftsflügel der Union kritisierte, dass die CDU bei den Koalitionsverhandlungen das Finanzministerium an die SPD abgegeben habe und schon deshalb an Profil zu verlieren drohe.