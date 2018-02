Der designierte Kanzleramtsminister Helge Braun ist der Kritik an der bislang ausgebliebenen Nominierung ostdeutscher Politikerinnen und Politiker für das Bundeskabinett ein Stück weit entgegengekommen. In der ARD versprach er bei der Vergabe der Staatssekretärsposten "die Repräsentanz von Ostdeutschland auch noch mal weiter zu verbessern". Zugleich verwies der CDU-Politiker darauf, dass die Parteivorsitzende und Kanzlerin Angela Merkel doch selbst aus Mecklenburg-Vorpommern stammt.

Mit ihren Personalentscheidungen vom vergangenen Sonntag, wo die CDU-Chefin die Ministerkandidatinnen der Union vorgestellt hatte, konnte Merkel viele Kritikerinnen und Kritiker besänftigen – oder wie im Fall Jens Spahn ins mögliche Kabinett einbinden. Ostdeutsche Politiker jedoch sehen sich nach wie vor unterrepräsentiert.



"Die Stärke der ostdeutschen Abgeordneten muss sich in der Regierung widerspiegeln", forderte etwa Eckhardt Rehberg, Vorsitzender der CDU-Landesgruppe Mecklenburg- Vorpommern, in der Welt. Deshalb, so Rehberg, müsse der Osten bei der Ernennung der Parlamentarischen Staatssekretäre "angemessen" berücksichtigt werden. So gebe es viele junge Kräfte, die Aufgaben in der Regierung übernehmen könnten. Rehberg appellierte: "Es ist wichtig, dass sich jemand speziell um die neuen Länder kümmert."

CDU - Merkel stellt Ministerliste vor CDU-Chefin Angela Merkel hat ihr Kabinett für eine mögliche große Koalition vorgestellt. Neu in der Bundespolitik ist die nordrhein-westfälische Abgeordnete Anja Karliczek. Der ehemalige Innenminister Thomas de Maizière hat keinen Posten bekommen. © Foto: Axel Schmidt, Reuters

Neuer Ostbeauftragter gefordert

Dieser Forderung nach einer vermehrten Repräsentation für den Osten schließt sich auch Thüringens CDU-Landeschef Mike Mohring an. Ebenfalls in der Welt wehrt er jene Stimmen ab, die solche Forderungen mit unnötigem Klagen gleichsetzen: "Das ist keine Ossi-Jammerei. Die ist vorbei", sagte er und sprach sich für einen neuen Ostbeauftragten der Bundesregierung aus. Der Osten wolle vielmehr eine selbstbewusste Interessenvertretung, sagte Mohring. "Es geht darum, die besonderen Befindlichkeiten und Interessen der Ostdeutschen in allen Politikfeldern zu vertreten."

Dem Koalitionsvertrag einer möglichen künftigen großen Koalition kann Thüringens CDU-Chef indes Positives abgewinnen. Als Beispiel nannte Mohring etwa die Grundrente, die für Ostdeutsche "ein wichtiges Zeichen der Anerkennung ihrer Lebensleistung" sei.