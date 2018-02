Angesichts des laufenden Mitgliedervotums und weiter sinkender Zustimmungswerte der SPD hat die designierte Parteivorsitzende Andrea Nahles die Genossen zu mehr Zusammenhalt aufgerufen. Den Zeitungen des RedaktionsNetzwerks Deutschland sagte Nahles: "Wir brauchen ein Ende der selbstbezogenen und verzagten Debatten der letzten Wochen." Die SPD benötige "mehr Teamarbeit und mehr kommunikative Disziplin", die Partei sei in einer "sehr ernsten Lage", betonte die Fraktionschefin.



Nahles soll am 22. April zur SPD-Vorsitzenden gewählt werden. Sie kritisierte vor allem die SPD-Nachwuchsorganisation Jusos und deren NoGroKo-Kampagne: "Die Jusos argumentieren mit der Vergangenheit", sagte Nahles. Sollten die Mitglieder sich gegen eine große Koalition mit der Union entscheiden, gebe die SPD "das Heft des Handelns aus der Hand".



Bis zum 2. März können SPD-Mitglieder per Brief über den Eintritt in eine neue große Koalition abstimmen, am 4. März soll das Ergebnis bekannt gegeben werden. In Wahlumfragen erreicht die SPD derzeit historisch schlechte Ergebnisse: Nur noch zwischen 15 und 16 Prozent der Wähler gäben den Sozialdemokraten ihre Stimme – damit wäre das ohnehin schon schwache Ergebnis der Bundestagswahl erneut deutlich unterboten. Von diesen Werten sei Nahles nach eigener Aussage allerdings "nicht besonders überrascht". Dem Stern sagte die Politikerin: "Woher sollten bessere Werte denn kommen – bei unserer Performance." Mit einem "visionären Anspruch und einer klugen Alltagspolitik" könne die SPD aber aus diesem Umfragetief herauskommen.

Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Eva Högl betonte, dass der anstehende Entscheid der Parteimitglieder für oder gegen eine große Koalition für die SPD-Bundestagsabgeordneten politisch bindend sei: Zwar müssten sich die SPD-Abgeordneten aus rechtlicher Sicht nicht an Vorgaben der Partei halten, erklärte Högl in der Rheinischen Post, es sei jedoch "nicht vorstellbar, dass die SPD-Bundestagsfraktion für eine Koalition stimmt, wenn die Mitglieder das mehrheitlich abgelehnt haben".



SPD Der SPD-Mitgliederentscheid Die 463.723 Mitglieder der SPD dürfen nun über den von Union und SPD ausgehandelten Koalitionsvertrag abstimmen . Zur Information der Mitglieder wird er auch in der Parteizeitung vorwärts abgedruckt, die in einer Extraausgabe am 17. Februar erschienen ist.

Am 19. Februar wurden die Briefwahlunterlagen an die Mitglieder verschickt. Annahmeschluss für das Votum ist der 2. März um 24 Uhr, bis dahin müssen die Briefe im Postfach des Willy-Brandt-Hauses liegen. Die SPD rät ihren Mitgliedern daher, die Briefe drei Tage vorher abzuschicken. Am 4. März soll das Ergebnis bekannt gegeben werden. Werbephase Die Parteiführung wird auf sieben Regionalkonferenzen in ganz Deutschland für ein neues Bündnis mit der Union werben. Den Anfang machte am 17. Februar eine Veranstaltung in Hamburg, die letzte Regionalkonferenz findet am 25. Februar in Bayern/Baden-Württemberg statt.

Die Veranstaltungen sollen nicht öffentlich sein, alle Parteimitglieder können kommen.

. Parallel werben die Gegner einer großen Koalition auf ihren eigenen Veranstaltungen. Juso-Chef Kevin Kühnert plant Auftritte in mindestens sieben verschiedenen Städten. Die Auftritte der Jusos sind presseöffentlich.

Die rund 2.300 Parteimitglieder mit Wohnsitz im Ausland dürfen online abstimmen. Dies soll auch ein Testlauf für spätere Mitgliedervoten werden, bei denen dann alle Parteimitglieder ihre Stimme über das Internet abgeben könnten. Auszählung Die Auszählung der Stimmen beginnt am 3. März und soll sich bis in die Nacht zum 4. März hinziehen. Rund 120 Helfer, die ihre Handys abgeben müssen, sollen in der Berliner Parteizentrale die Stimmzettel auszählen. Die Helfer sollen von den Bundesländern benannt werden, die Parteiführung wirbt um eine bunte Mischung vom kritischen Juso bis zum Groko-Freund.

Eigens für das Öffnen der Briefe werden zwei " Hochleistungsschlitzmaschinen" in die Parteizentrale geschafft.

in die Parteizentrale geschafft. Schon 2013 hatte die SPD ihre Mitglieder über den damaligen Koalitionsvertrag abstimmen lassen. Damals beteiligten sich 78 Prozent der SPD-Mitglieder an dem Votum. Der Vertrag wurde mit drei Vierteln der Stimmen gebilligt, ein Viertel lehnte ihn ab

Niedersachsens SPD-Ministerpräsident Stephan Weil äußerte sich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu Schwächen seiner Partei, die er vor allem in einer falschen Themensetzung begründet sehe: "Systemdiskussionen interessieren kaum jemanden", sagte Weil. "Bei meinen Bürgerversammlungen hat mich kein einziger Mensch auf die Bürgerversicherung angesprochen. Auch die Debatten über Freihandelsabkommen oder Vorratsdatenspeicherung interessieren dort kaum jemanden." Nach Weils Einschätzung habe die SPD im Wahlkampf vor allem deshalb profillos gewirkt, weil sie sich über Jahre nicht um die wichtigen, strittigen Sachfragen – etwa die Aufnahme von Flüchtlingen und die Richtung der Energiepolitik – gekümmert habe. Unter dem Vorsitz von Sigmar Gabriel seien keine Klärungen erfolgt, kritisierte Weil.