SPD-Chef Martin Schulz will für den Fall, dass die Parteimitglieder dem Koalitionsvertrag mit der Union zustimmen, den Parteivorsitz niederlegen. Das kündigte er am Mittwochabend im Willy-Brandt-Haus in Berlin an. Er wolle nach einem "hoffentlich erfolgreichen Mitgliedervotum" dem Parteivorstand vorschlagen, dass die Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Andrea Nahles, die Partei kommissarisch führt. Anschließend solle Nahles auf einem Sonderparteitag zur SPD-Vorsitzenden gewählt werden.



Schulz begründete den Schritt mit dem parteiinternen Willen zu einer Erneuerung der SPD. Er könne der Erwartungshaltung, die SPD zu erneuern, "nicht in dem Umfang gerecht werden, den dieser Erneuerungsprozess braucht", sagte Schulz. Dafür sei es besser, wenn jemand die Partei führe, der oder die nicht Teil der Regierung ist. Schulz will nach eigener Aussage in der nächsten Bundesregierung Außenminister werden. Er ist seit knapp einem Jahr Vorsitzender der SPD.



Anspruch auf den Posten des Vizekanzlers erhob Schulz nicht. Der Posten erfordere eine starke Präsenz in Berlin, während es Aufgabe des Außenministers sei, "außen zu sein". Er nehme sich ein Beispiel am früheren Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier, der ohne das Vizekanzler-Amt erfolgreich gewesen sei, sagte Schulz. Im Wahlkampf hatte Schulz angekündigt, nicht ein Kabinett unter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einzutreten.



Schulz sieht Koalitionsvertrag als Erfolg der SPD SPD-Chef Martin Schulz zufolge hat der Koalitionsvertrag mit der Union eine "sozialdemokratische Handschrift". Widerspruch bekam Schulz von Horst Seehofer, dem Vorsitzenden der CSU.

Nahles sei als Fraktionschefin und Parteivorsitzende nicht wie er als möglicher Außenminister der Regierungslogik unterworfen, argumentierte Schulz. Nahles könne "Hammer und Amboss" zugleich sein. Schulz hatte unmittelbar nach der verlorenen Bundestagswahl eine erneute große Koalition und ein Ministeramt in einer Merkel-Regierung ausgeschlossen. Er vollzog nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen von Union, FDP und Grünen aber eine Kehrtwende.



Nahles wäre erste Frau an der Parteispitze

Laut Schulz hat der SPD-Vorstand den Koalitionsvertrag mit großer Mehrheit gebilligt und den Mitgliedern die Zustimmung empfohlen. Das Ergebnis des Mitgliedervotums soll am 4. März vorliegen.

Schulz sagte, es gebe nun einen Generationswechsel in der Parteiführung. Zudem wäre Nahles die erste Frau an der Spitze der knapp 155 Jahre alten SPD. Die 47-jährige Parteilinke würde dann Fraktion und Partei in einer Doppelfunktion führen.



Den Fraktionsvorsitz hatte Nahles nach der Bundestagswahl übernommen, bei der die SPD mit 20,5 Prozent das schlechteste Ergebnis seit Bestehen der Bundesrepublik erzielt hatte. Zuvor war sie in der Bundesregierung Arbeitsministerin und hatte in dieser Funktion wichtige sozialdemokratische Anliegen wie den Mindestlohn auf den Weg gebracht.

Nahles unterstützte Schulz' Entscheidung, als Außenminister in die Regierung einzutreten. Schulz habe besonders in der Europapolitik wichtige Impulse gesetzt und den Koalitionsvertrag in diesem Punkt maßgeblich ausgehandelt, sagte sie. Sie dankte Schulz dafür, dass er mit seinem angekündigten Rückzug vom Parteivorsitz "freundschaftlich und in großem Einvernehmen" den Generationswechsel möglich mache.