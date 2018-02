Die designierte Vorsitzende der SPD, Andrea Nahles, will die Partei nicht nach links rücken. Arbeit, Wirtschaft und Weltoffenheit müssten zentrale Begriffe der SPD sein, sagte Nahles der ZEIT. "Wir müssen uns selbst auf Herz und Nieren prüfen, ob unsere Selbstverortung noch stimmt und für die Zukunft trägt."

Bei manchen Themen müsse die SPD linker werden, etwa wenn es um den digitalen Kapitalismus gehe – um Firmen beispielsweise, die sich als Avantgarde aus dem Silicon Valley präsentierten, zugleich aber an Monopolen arbeiteten und sich an keine Werte und Grenzen gebunden sähen. Bei anderen Themen sei das anders. Lange habe in der SPD zum Beispiel die Vorstellung geherrscht, für soziale Sicherheit zuständig zu sein, während sich die CDU für die innere Sicherheit interessiere. Sicherheit müsse aber umfassender verstanden werden.

Zu Forderungen aus der Basis nach mehr "SPD pur" sagt die mögliche neue Parteichefin, auch sie wolle SPD pur. Das Problem sei allerdings, "dass wir das selbst nicht mehr durchdeklinieren können".

Andrea Nahles soll bei einem außerordentlichen Parteitag am 22. April in Wiesbaden zur nächsten SPD-Vorsitzenden gewählt werden. Am Dienstag war der bisherige Vorsitzende Martin Schulz von diesem Posten zurückgetreten. Die Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion wurde von der SPD-Spitze als seine Nachfolgerin nominiert. Zunächst steht aber der dienstälteste Parteivize, Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz, der SPD kommissarisch vor und will – zusammen mit Nahles – die Parteimitglieder von einem Ja zum Koalitionsvertrag überzeugen. Ohne diese Zustimmung wird es keine erneute Bundesregierung von Union und SPD geben.

Am 20. Februar bekommen die Mitglieder dann die Briefwahlunterlagen. Annahmeschluss für das Votum ist der 2. März um 24 Uhr, bis dahin müssen die Briefe im Postfach des Willy-Brandt-Hauses liegen. Die SPD rät ihren Mitgliedern daher, die Briefe drei Tage vorher abzuschicken. Am 4. März soll das Ergebnis bekannt gegeben werden. Werbephase Die Parteiführung wird auf sieben Regionalkonferenzen in ganz Deutschland für ein neues Bündnis mit der Union werben. Den Anfang macht am 17. Februar eine Veranstaltung im Raum Niedersachsen/Bremen, am 18. Februar wird in Nordrhein-Westfalen getagt, die letzte Regionalkonferenz findet am 25. Februar in Bayern/Baden-Württemberg statt.

Die Veranstaltungen sollen nicht öffentlich sein, alle Parteimitglieder können kommen.

Parallel werben die Gegner einer großen Koalition auf ihren eigenen Veranstaltungen. Juso-Chef Kevin Kühnert plant Auftritte in mindestens sieben verschiedenen Städten. Die Auftritte der Jusos sind presseöffentlich.

Die rund 2.300 Parteimitglieder mit Wohnsitz im Ausland dürfen online abstimmen. Dies soll auch ein Testlauf für spätere Mitgliedervoten werden, bei denen dann alle Parteimitglieder ihre Stimme über das Internet abgeben könnten. Auszählung Die Auszählung der Stimmen beginnt am 3. März und soll sich bis in die Nacht zum 4. März hinziehen. Rund 120 Helfer, die ihre Handys abgeben müssen, sollen in der Berliner Parteizentrale die Stimmzettel auszählen. Die Helfer sollen von den Bundesländern benannt werden, die Parteiführung wirbt um eine bunte Mischung vom kritischen Juso bis zum Groko-Freund.

Eigens für das Öffnen der Briefe werden zwei " Hochleistungsschlitzmaschinen" in die Parteizentrale geschafft.

Schon 2013 hatte die SPD ihre Mitglieder über den damaligen Koalitionsvertrag abstimmen lassen. Damals beteiligten sich 78 Prozent der SPD-Mitglieder an dem Votum. Der Vertrag wurde mit drei Vierteln der Stimmen gebilligt, ein Viertel lehnte ihn ab

Wer wird Außenminister?

Erst nach dem Mitgliederentscheid will die SPD ihre Kandidaten und Kandidatinnen für ein mögliches Kabinett nennen. Im Gespräch ist unter anderem Scholz als Vizekanzler und Finanzminister. Völlig offen ist aber etwa noch, wer Außenminister werden soll – Amtsinhaber Sigmar Gabriel sagte, er wolle dies nicht um jeden Preis bleiben. Jeder Parteivorstand habe das Recht, Ministerposten neu zu besetzen, sagte der SPD-Politiker der ZEIT. "Da gibt es nichts zu kritisieren und schon gar nicht zu grollen oder zu jammern, sondern zum Abschied leise Servus zu sagen." Darüber, wie ihn die Parteispitze ausgebootet hatte, sagte er: "Enttäuschend fand ich doch nur, dass niemand mit mir geredet hat und ich es stattdessen aus den Medien erfahren habe."

Die Aufregung um seine Äußerungen über Martin Schulz sieht Gabriel als erledigt an. Für seine "Mann-mit-Haaren-im-Gesicht-Bemerkung" habe er sich zunächst per SMS und anschließend persönlich entschuldigt, sagte der frühere SPD-Vorsitzende und berichtete von einem Treffen am Dienstagnachmittag im Willy-Brandt-Haus in Berlin. "Ich habe mich inzwischen persönlich bei ihm entschuldigt." Beide würden verstehen, wo die gegenseitigen Verletzungen liegen", sagte Gabriel. "Alles ist menschlich, wir sind schließlich keine Polit-Maschinen."

Nachdem sich zwischenzeitlich abgezeichnet hatte, dass Schulz Gabriel im Außenamt ablösen will, hatte Gabriel der Parteispitze Wortbruch vorgeworfen. Zudem hatte er seine Tochter mit den Worten zitiert, er müsse nicht traurig sein: "Jetzt hast du doch mehr Zeit mit uns. Das ist doch besser als mit dem Mann mit den Haaren im Gesicht."

Fraglich ist, ob die Zeit der sozialdemokratischen Personaldebatten damit vorbei ist. Dies gilt auch für die Besetzung der Parteispitze. Nahles hat bereits eine Gegenkandidatin: Die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange will ebenfalls antreten, um den Delegierten eine echte Wahl zu geben. Weitere Kandidaturen sind wahrscheinlich. Ein weiterer, wenn auch unbekannter Bewerber – Dithmarschens SPD-Vizekreischef Dirk Diedrich – meldete sich bereits als zusätzlicher Gegenkandidat.