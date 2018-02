SPD-Vize Olaf Scholz hat sich dagegen ausgesprochen, den Parteivorsitzenden in Zukunft durch eine Urwahl zu bestimmen. "Wir haben ein gutes und bewährtes Verfahren, und das ist, dass auf Parteitagen Vorsitzende bestimmt werden", sagte Hamburgs Regierungschef in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin. Zuvor hatten Parteilinke gefordert, künftig alle Mitglieder über die Parteiführung abstimmen zu lassen.

"Wir brauchen dringend die Erneuerung der SPD", sagte Scholz. Dafür habe sich seine Partei für dieses Jahr "eine sehr sorgfältige Diskussion" vorgenommen. Die Frage sei dabei aber nicht, wie Vorsitzende gewählt werden, sondern "wie wir uns so aufstellen, dass wir als sozialdemokratische Partei bei Bundestagswahlen über 30 Prozent der Stimmen erreichen können, dass wir den Kanzler oder die Kanzlerin stellen können".

Scholz sagte weiter, SPD-Chef Martin Schulz habe seinen Verzicht auf den Außenministerposten mit dem Wunsch verbunden, nun die in den Koalitionsverhandlungen erreichten Vereinbarungen hervorzuheben, statt Personaldiskussionen zu führen. "Und genau diesem Wunsch sollten wir entsprechen." Medienberichte, nach denen die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles bereits am Dienstag zur kommissarischen Parteichefin ernannt werden könnte, wollte Scholz nicht bestätigen. Zunächst müssten die Parteigremien darüber beraten, sagte er.

Martin Schulz hatte am vergangenen Mittwoch angekündigt, sein Amt niederzulegen und den Parteivorsitz an Nahles abzugeben. Das hatte in der Partei heftige Kritik ausgelöst. Vertreter der Parteilinken warfen der Parteiführung vor, Posten nur im kleinen Kreis zu bestimmen.

Olaf Scholz, der als möglicher neuer Bundesfinanzminister gehandelt wird, lobte erneut den ausgehandelten Koalitionsvertrag mit CDU und CSU und warb um die Zustimmung auch kritischer Parteimitglieder. Zur Eindämmung befristeter Arbeitsstellen prophezeite er, dass sich die Zahl der sachgrundlosen Befristungen "sicher mehr als halbieren" werde. Scholz verwies dabei auf seine Expertise als früherer Arbeitsrechtler.

Laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland rechnen Experten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) damit, dass sich die Zahl der befristeten Arbeitsverträge ohne Sachgrund um etwa 400.000 reduzieren könne. Derzeit gibt es demnach insgesamt rund 830.000 sachgrundlos befristete Arbeitsverhältnisse bei Unternehmen mit mehr als 75 Beschäftigten. In Firmen ab dieser Größe sollen künftig maximal 2,5 Prozent der Belegschaft ohne Grund befristet beschäftigt sein – so sieht es der Koalitionsvertrag von Union und SPD vor.