Es ist richtig, dass Andrea Nahles vorerst nicht den SPD-Vorsitz übernimmt. Parteipräsidium und -Vorstand beschlossen, dass dies erst nach der ordnungsgemäßen Wahl auf dem Sonderparteitag im April erfolgen soll. So wie es sich eben formal gehört. Bis dahin wird Olaf Scholz die Partei kommissarisch führen. Der Hamburger Bürgermeister ist erst im Dezember als Stellvertreter von Parteichef Martin Schulz wiedergewählt worden und somit laut SPD-Satzung dazu berechtigt, zu übernehmen, wenn der Chef ausfällt. Und Schulz ist ja am Dienstagabend auch offiziell von seinem Amt zurückgetreten.

Alles gut also in der SPD? Mitnichten. Nahles wollte eigentlich schon heute kommissarisch den SPD-Vorsitz übernehmen. Sie musste ihr Vorhaben in letzter Minute stoppen. Doch den Mitgliedern wäre alles andere als der Teilrückzug nicht zu vermitteln gewesen. So hat die SPD zum zweiten Mal binnen nur einer Woche einen großen strategischen Fehler begangen. Die einst so stolze Volkspartei muss aufpassen, nicht zum allgemeinen Gespött zu verkommen.

Gefühl für die Partei verloren

Beide Male hat die Parteiführung die innerparteiliche Gemengelage falsch eingeschätzt. Zuerst glaubte sie, dass Schulz' Wechsel ins Außenamt nur am Anfang die Gemüter erhitzen würde. Dann, als Schulz wegen des immer größer werdenden Widerstands am Freitag Ministertraum und Parteivorsitz aufgab, dachte die Parteispitze, dass Nahles schon jetzt das entstandene Machtvakuum füllen könnte.

Doch dem sprachen rechtliche und moralische Gründe entgegen. Und wieder hörte die Berliner SPD-Führung zuerst nicht auf die anschwellende Kritik. Der Unmut musste mit Vertretern aus den Landesverbänden, mit Gegnern der großen Koalition und zuletzt auch Parteijuristen erst ein so gewaltiges Ausmaß annehmen, dass man ihn nicht mehr ignorieren konnte.

SPD - Andrea Nahles soll Parteivorsitz übernehmen Martin Schulz ist vom Amt des Parteivorsitzenden zurückgetreten, dies sei ein wichtiger Schritt zu einer "organisatorischen, personellen und programmatischen Erneuerung" der SPD. Die Parteispitze nominierte indes Andrea Nahles für den Vorsitz.

Satzungsrechtlich ist die kommissarische Übernahme des Parteivorsitzes durch eine Fraktionschefin wie Nahles nicht vorgesehen – wenn der SPD-Chef ausfällt oder hinwirft, kann nur auf seine sechs Stellvertreter zurückgegriffen werden. So war es auch, als Frank-Walter Steinmeier 2008 nach dem Rücktritt von Kurt Beck den Vorsitz kurzzeitig führte und als Johannes Rau 1993 nach dem Rückzug von Björn Engholm die Partei vorübergehend leitete.

Nahles' Plan war also satzungsrechtlich angreifbar. Darauf wiesen sie auch mehrere Juristen hin. Spätestens mit der Ankündigung der Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange am Montagabend, gegen Nahles bei der Wahl zur SPD-Chefin zu kandidieren, war die Idee einer vorzeitigen Ämterübergabe dann nicht mehr zu halten. Nahles kann nicht Aufgaben einer Parteivorsitzenden übernehmen, wenn es noch eine andere Anwärtin auf den Posten gibt – selbst wenn Langes Chancen noch so gering sind. Das sähe endgültig nach Herrscher-Allüre aus.