In mehreren Bundesländern drängt der Verfassungsschutz darauf, die AfD zu beobachten. Das berichtet das RedaktionsNetzwerk Deutschland in Berufung auf Geheimdienstkreise. Demnach soll das Bundesamt für Verfassungsschutz deutschlandweit Material für eine mögliche Beobachtung der AfD sammeln.

Bereits am 15. Januar hatte der bayerische Verfassungsschutz dem Präsidenten des Bundesamtes, Hans-Georg Maaßen, eine entsprechende Analyse vorgelegt. Laut dem vertraulichen Papier sei "ein Informationsaustausch (…) sinnvoll." Da Teile der AfD mit der Identitären Bewegung und der fremdenfeindlichen Initiative Ein Prozent in Verbindung stehen, gebe es ein "bedeutsames" Gefahrenpotenzial.

Laut dem RedaktionsNetzwerk hatten bereits im vergangenen Jahr mehrere Bundesländer Maaßen erfolglos gebeten, einer Materialsammlung zuzustimmen. Die Geheimdienste der Länder sprechen in diesem Zusammenhang von "mehreren Jahren Diskursverweigerung" und einer "Vernachlässigung der Vorfeldarbeit". Zwar werden einzelne Mitglieder der AfD von einigen Inlandsgeheimdiensten beobachtet, es gibt jedoch keine Beobachtung der Gesamtpartei. Die Äußerungen der Partei bedrohen nicht die freiheitliche Grundordnung des Staates, heißt es etwa vom Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt. Auch bei der Amtsleitertagung der Inlandsgeheimdienste in Köln wird das Thema AfD nicht auf der Tagesordnung stehen.

Grünen-Chef Robert Habeck fordert von der Bundesregierung, genau zu prüfen, ob die AfD nicht überwacht werden müsste. Die Grenzen, "an denen die Grundfeste des Staates infrage gestellt wird, ist an vielen Stellen überschritten", sagte er der Süddeutschen Zeitung. "Überzeugte Rassisten oder stramme Rechtsextreme" seien laut Habeck "nicht mehr erreichbar für den demokratischen Konsens". Laut ihm gehe es jetzt darum, den rechtsextremen Rand nicht größer werden zu lassen.