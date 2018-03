Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) schlägt ihren Amtskolleginnen und -kollegen aus den Ländern vor, gemeinsam gegen Antisemitismus und Mobbing aus religiösen Gründen an Schulen vorzugehen. Die "zunehmenden religiös motivierten Diskriminierungen und Gewalttaten an Schulen" belegten, dass mehr getan werden müsse, schreibt Karliczek in einem Brief an Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke), den Vorsitzenden der Kultusministerkonferenz. Sie will das Thema demnach bei der nächsten Plenarsitzung der Kultusministerkonferenz Mitte Juni in Erfurt vertiefen.

"Auch wenn Schule nicht der alleinige Ort sein kann und darf, an dem demokratische Werte und Toleranz gegenüber Andersdenkenden vermittelt werden, so kommt ihr dabei doch eine zentrale Rolle zu", schreibt Karliczek. Sie begrüße daher, dass die Kultusminister eine Empfehlung zur Demokratieförderung an Schulen verabschieden wollten und wolle die Länder bei diesem Vorgehen unterstützen.



EU-Antisemitismusbeauftragte sieht Veränderung in gesellschaftlichem Bewusstsein

Auch die Antisemitismusbeauftragte der Europäischen Union, Katharina von Schnurbein warnt vor einem Erstarken des Antisemitismus. "Hass auf Juden ist zur Normalität geworden", sagte Schnurbein dem Evangelischen Pressedienst. Es gebe in jedem Land in Europa konkrete und schwerwiegende antisemitische Ideen und Attacken, die "von rechts, links, aus der Mitte der Gesellschaft und von muslimischer Seite kommen".



In dem Trauermarsch für die ermordete Jüdin Mireille Knoll in Paris sieht sie aber eine "große Veränderung" im gesellschaftlichen Bewusstsein. "Die Bevölkerung realisiert, dass der Antisemitismus kein ausschließlich jüdisches Problem ist, sondern eines für die ganze Gesellschaft", sagte Schnurbein. Die Akzeptanz jüdischen Lebens sei ein Zeichen für eine gesunde Gesellschaft. Es sei daher nötig, gezielter über Antisemitismus zu informieren. Dazu brauche es maßgebliche Änderungen in der Lehrerausbildung und -fortbildung sowie die Einbeziehung von Kindern und Eltern.



"Religion ist keine Frage von Toleranz, sondern ein Grundrecht"

Auch die neue Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz, verurteilt Mobbing aus religiösen Motiven. Solche Bedrohungen hätten in der Gesellschaft nichts zu suchen, sagte die CDU-Politikerin im SWR. Religion sei keine Frage von Toleranz, sondern ein Grundrecht, das es zu verteidigen gelte. Deshalb sei es auch zunächst "egal, woher diese Bedrohung komme". Wichtig sei, die Ursachen von religiösem Hass zu bekämpfen. "Von daher müssen wir auch schauen, was geht vom Islamismus aus, was geht von radikalen extremistischen Strömungen aus, was geht aber auch durch den gesäten Hass von Rechts aus", sagte Widmann-Mauz.

Anstelle aufgeregter Polarisierungen müssten die Probleme sachlich analysiert und danach konkrete Lösungen erarbeitet werden. Sie erwarte, dass sich die Gruppen, aus denen heraus solche Attacken kämen, klar distanzierten, betonte Widmann-Mauz. Die Politik könne das Problem nicht alleine lösen. Nötig sei vielmehr das engagierte Eintreten jedes einzelnen, in dessen Umfeld es entsprechende Vorkommnisse gebe.

Hintergrund der Diskussion sind aktuelle Fälle an Berliner Schulen. An einer Grundschule wurde eine Zweitklässlerin von älteren Schülern aus muslimischen Familien beschimpft. Ein Mitschüler soll gedroht haben, sie umzubringen, weil sie nicht an Allah glaube. Die Bildungsverwaltung und der Schulleiter bestätigten solche Vorfälle. Nach Angaben von Experten handelt es sich nicht um Einzelfälle, sondern um ein zunehmendes Problem.