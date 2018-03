Die Bundesregierung will die Sicherheitslage im Bürgerkriegsland Syrien prüfen. "Das Auswärtige Amt hat auf Anfrage des Bundesinnenministeriums eine Neubewertung der politischen Situation in Syrien in Aussicht gestellt", teilte Haus von Außenminister Heiko Maas (SPD) mit. Eine solche Neubewertung wäre nötig, um wieder Menschen dorthin abschieben zu können. Zuvor hatte Welt darüber berichtet.

Das CSU-geführte Innenministerium hatte einen entsprechenden Auftrag nach eigener Auskunft zuvor per Schreiben auf Abteilungsleiterebene übersandt. Die letzte offizielle Lageeinschätzung ist aus dem Jahr 2012. Die Innenminister der Länder hatten deshalb im Dezember eine Neubewertung gefordert. Sobald diese vorliegt, wollen sich die Innenminister erneut mit der Frage beschäftigen, ob sogenannte Gefährder und Flüchtlinge, die schwere Straftaten begangen haben, nach Syrien abgeschoben werden können. Zunächst verlängerten die Minister allerdings den Abschiebestopp nach Syrien bis Ende 2018.

Die Neubewertung der Sicherheitslage dürfte einige Zeit in Anspruch nehmen. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, es sei zu berücksichtigen, "dass wir derzeit keine Botschaft in Damaskus haben, keine Reisen nach Syrien durchführen und es auch sonst äußerst herausfordernd ist, verlässliche Erkenntnisse aus erster Hand über die Lage im Land zu bekommen".



Die Vereinten Nationen und verschiedene Hilfsorganisationen hatten sich zuletzt wiederholt gegen Abschiebungen in das Bürgerkriegsland ausgesprochen.

AfD hält Syrien für sicher

Eine Gruppe von AfD-Abgeordneten, unter ihnen Christian Blex, der für die Partei im Landtag von Nordrhein-Westfalen sitzt, war kürzlich nach Syrien gereist und hatten das Land als sicher eingeschätzt. Blex traf während der Reise unter anderem Syriens Minister für Aussöhnung, Ali Haidar. Die AfD-Politiker sprachen während ihres Aufenthaltes jedoch weder mit Oppositionellen noch reisten sie ins umkämpfte Ostghuta.

In der Bundesregierung hatte die Reise Empörung ausgelöst. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte damals, das syrische Regime zeige jeden Tag, "wie menschenverachtend es vorgeht". Das Leiden von Zivilisten in Idlib, Aleppo und Ostghuta sei "ein Leiden, das Präsident Assad befiehlt oder in Kauf nimmt". Wer dieses Regime hofiere, der disqualifiziere sich selbst, sagte Seibert.

Der menschenrechtspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michael Brand, nannte es "einfach widerlich", sich mit der "Täterclique" zu treffen, "während Bomben und Giftgas von Diktator Assad eingesetzt werden". Der SPD-Außenexperte Rolf Mützenich sagte damals, das folge "einer gewissen Strategie, das Regime von Assad und seine Unterstützer aufzuwerten. Auch aus den Reihen der Grünen gab es Kritik an der Reise.