Im vergangenen Jahr gab es bundesweit 183 asylfeindlich motivierte Straftaten gegen Politiker. Das berichtet die taz unter Berufung auf einen internen Bericht des Bundeskriminalamtes (BKA). Demnach habe es sich in vier Fällen um Gewalttaten gehandelt; hinzu kämen unter anderem 35 Sachbeschädigungen und 60 Volksverhetzungen.

In der Flüchtlingsdebatte sei "kein Ende der Agitation der rechten Szene abzusehen", heißt es laut taz in der Lagebewertung des BKA. Vielmehr intensiviere sich das Vorgehen zum Nachteil von Politikern. Dies könne zu weiteren Gewalttaten führen, in Einzelfällen sei "auch mit Tötungsdelikten zu rechnen". Die Behörde wollte die Zahlen zunächst nicht öffentlich kommentieren.

Zählt man alle Motive für Straftaten gegen Politiker zusammen, gab es im vergangenen Jahr aber einen deutlichen Rückgang. Bis November 2017 vermerkte das BKA insgesamt 516 Delikte, darunter elf Gewalttaten. Im gesamten Vorjahr 2016 waren noch über 1.800 Straftaten gegen Politiker gerichtet.



Im vergangenen Jahr hatte vor allem der Angriff auf den Altenaer Bürgermeister Andreas Hollstein Aufsehen erregt. Der CDU-Politiker war im November in einem Imbiss mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Zwei Jahre zuvor hatte ein Rechtsextremist die heutige Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker kurz vor ihrer Wahl mit einem Messer angegriffen.