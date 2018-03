Der Chef des Bundesverbands Verbraucherzentrale (vzbv), Klaus Müller, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel aufgefordert, das Nachrüsten von schmutzigen Dieselfahrzeugen durch die Autobauer zur Chefsache zu machen. "Der politische Druck auf die Autohersteller muss viel größer werden", sagte Müller der Rheinischen Post. "Besitzer von Euro-5-Diesel brauchen die Nachrüstung, um auch nach dem 1. September 2019 noch mit ihren Autos in die Innenstädte fahren zu können", fügte er hinzu. Der Verbraucher dürfe nicht alleine auf den Kosten sitzen bleiben.

Weil die betroffenen Fahrzeuge an Wert verlieren, prüfe der Verband zudem, ob Klagen auf Schadensersatz möglich sind. "Ob und welche Ansprüche Verbraucher hier haben, wird der vzbv ganz genau prüfen", versicherte Müller. Die geplante Musterfeststellungsklage sei "grundsätzlich auch geeignet, eine Entscheidung über Schadensersatzansprüche von Verbrauchern bei Fahrverboten schnell und effizient herbeizuführen." Die Musterfeststellungsklage ist im Koalitionsvertrag der möglichen künftigen Großen Koalition festgehalten. Sie soll Verbraucherverbänden die Möglichkeit geben, für viele Menschen Schadensersatz zu fordern. Das Bundesverwaltungsgericht hatte Entschädigungen allerdings ausgeschlossen.

Die Rechte der Verbraucher nimmt auch Bundesumweltministerin Barbara Hendricks in den Fokus. Sie mahnt die Autobauer direkt an. "Wer seinen Diesel nachrüsten kann und will, der sollte einen Anspruch darauf haben, dass der Hersteller das übernimmt", sagte die SPD-Politikerin der Süddeutschen Zeitung. Diejenigen, die das Problem verursacht haben, dürften nicht aus dem Blick geraten. Das stehe den Verbrauchern zu.

Verband der Automobilindustrie - Automobilverband VDA gegen Hardware-Nachrüstungen bei Diesel-Fahrzeugen Software-Updates seien die bessere Lösung, sagte der Präsident des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Matthias Wissmann. Der VDA hofft bei den Fahrverboten für Diesel-Fahrzeuge in den Städten auf eine bundeseinheitliche Regelung.

Die deutschen Autohersteller lehnen trotz der drohenden Fahrverbote eine teure und aufwendige Umrüstung älterer Dieselfahrzeuge bisher ab. Sie setzen weiterhin auf schnelle und günstigere Software-Updates. Die Bundesregierung hält am Ziel fest, Fahrverbote zu vermeiden.

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte am Dienstag entschieden, dass Diesel-Fahrverbote als letztes Mittel erlaubt sind, um EU-Grenzwerte zeitnah einzuhalten. Eine bundeseinheitliche Regelung sei nicht nötig. Die Verbote müssten jedoch verhältnismäßig sein und dürften nicht die Nacht betreffen.