Als sich vergangene Woche die Mitglieder der neuen großen Koalition im Schloss Bellevue zum Foto aufreihten, machte vor allem einer ein zufriedenes Gesicht: Bundespräsident Franz-Walter Steinmeier. Ihm ist es in erster Linie zu verdanken, dass sich die gebeutelte und von den Wählern hart abgestrafte SPD noch einmal in die Regierungspflicht nehmen ließ.

Manche mögen jetzt sagen: Typisch Steinmeier, von ihm habe man auch nichts anderes erwarten können. Schließlich sei er, der ewig besonnene und austarierende Risikovermeider, die perfekte Personifizierung einer großen Koalition.

Daran ist durchaus manches wahr. Man kann es aber ebenso gut anders sehen: Steinmeier hat Mut bewiesen und in einem für Deutsche ungewohnten Moment der Orientierungslosigkeit in seiner beharrlich-bedächtigen Art einen Weg gewiesen. Steinmeier ist auch nicht in die Falle zwei seiner Vorgänger getappt, die sich – bis an die Grenze der Verfassungsverträglichkeit – vor den Karren der Regierung spannen ließen und auf deren Wunsch hin den Weg für Neuwahlen freimachten.

Steinmeier ist am heutigen Montag seit genau einem Jahr Bundespräsident. Bei seinem Amtsantritt warnte er vor einer Lähmung der Demokratie und davor, dass wachsende Kompromisslosigkeit und Absolutheitsansprüche die Lösung von Problemen immer häufiger blockierten und politische Parteien dadurch regierungsunfähig würden. Überall auf der Welt könne man beobachten, wie Demokratien aus dem Gleichgewicht gerieten. Er wolle darum als Bundespräsident "parteiisch für die Sache der Demokratie" werden, versprach Steinmeier im März 2017.

Indem er seine SPD trotz der herben Verluste bei der Bundestagswahl an ihre staatspolitische Verantwortung erinnerte, half er der Republik aus einer schwierigen Situation. Vielleicht wäre eine Jamaika-Koalition die frischere, mutigere Option gewesen. Aber dass dieses Bündnis nicht zustande kam, lag nicht an Steinmeier – und nicht an den Sozialdemokraten.

Zurecht sagte der Bundespräsident, man könne das Volk nicht so lange wählen lassen, bis den Parteien das Ergebnis passe. Wahlen dienten dazu, eine Regierung zu bilden.

Das Grundgesetz gewährt dem Bundespräsidenten eigentlich nur eine Möglichkeit, selber in das politische Geschehen einzugreifen: wenn die Gefahr besteht, dass im Bundestag keine Kanzlermehrheit zustande kommt. Beherzt ergriff der Bundespräsident diese Chance. Der Augenblick, da Jamaika scheiterte, wurde zu Steinmeiers Sternstunde.

Aber dieser Moment ist inzwischen Vergangenheit, die Präsidentschaft Steinmeiers währt mindestens vier weitere Jahre. "Dies sind Bewährungsjahre für die Demokratie", mahnte er nach seiner Wahl. Es sind allerdings ebenso Bewährungsjahre für sein Amt – und für ihn persönlich. Ein Bundespräsident wirkt in erster Linie durch die integrative Kraft seiner Worte, die Symbolhaftigkeit seiner Handlungen – und die Kraft seiner Persönlichkeit.