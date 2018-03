Die SPD-Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Neukölln, Franziska Giffey, soll übereinstimmenden Berichten zufolge neue Bundesfamilienministerin werden. Wie das ZDF sowie Bild und BZ berichteten, ist sie als Nachfolgerin von Katarina Barley vorgesehen.



Zuvor hatte die Deutsche Presse-Agentur bereits von der grundsätzlichen Entscheidung der fünf ostdeutschen SPD-Landesverbände berichtet, wonach Giffey als Ministerin aus Ostdeutschland in das neue Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) für die SPD eintreten soll. Unklar war zunächst, ob als Arbeits- oder als Familienministerin. Die 39-Jährige stammt aus Frankfurt (Oder). Die zuvor lange als Kandidatin gehandelte Berliner Bundestagsabgeordnete Eva Högl ist damit aus dem Rennen für den Posten.

Franziska Giffey wechselte nach einem Lehramtsstudium in die Politikwissenschaft. Sie war zunächst Europabeauftragte des Bezirks Neukölln unter dem damaligen Bürgermeister Heinz Buschkowsky – ihre Aufgabe war es, EU-Mittel für den Bezirk zu besorgen. Später studierte sie Verwaltungsmanagement und promovierte in Politikwissenschaft zum Thema Bürgernähe der EU. 2010 wurde sie Bezirksstadträtin für Bildung, Schule, Kultur und Sport. 2015 folgte sie im Amt des Bürgermeisters auf Buschkowsky, als erste Frau in dem Bezirk mit 323.000 Einwohnern aus mehr als 160 Nationen.





Eine Sprecherin des SPD-Landesverbandes Berlin sagte zu der möglichen Entscheidung für Giffey als Familienministerin: "Es ist noch nichts final entschieden." Am Freitagmorgen wollen der kommissarische SPD-Chef Olaf Scholz und die designierte neue Vorsitzende Andrea Nahles die Liste offiziell präsentieren.

Als sicher gilt, dass Scholz Finanzminister und Vizekanzler wird. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur könnte Heiko Maas anstelle von Sigmar Gabriel Außenminister werden, Katarina Barley könnte das Arbeits- und Sozialministerium übernehmen, Svenja Schulze aus Nordrhein-Westfalen das Umweltressort. Unklar war, wer dann das der SPD noch zustehende Justizministerium übernehmen würde – gehandelt wurden zuletzt zwei Niedersachsen: Matthias Miersch und Thomas Oppermann.