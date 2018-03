Die Partner der künftigen großen Koalition stecken ihre Ziele für die ersten Regierungstage ab. So will die SPD in den ersten 100 Tagen ein Rückkehrrecht von Teilzeit- in Vollzeitarbeit durchsetzen. Das berichtet die SPD-Parteipublikation vorwärts und bezieht sich auf Äußerungen der designierten SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles bei einer Diskussionsveranstaltung anlässlich des Weltfrauentags mit der künftigen Justizministerin Katarina Barley (SPD) und der designierten Familienministerin Franziska Giffey (SPD).

Neben der Forderung nach einem Rückkehrrecht in Vollzeitarbeit rief Nahles dazu auf, "in der Paritätsfrage nicht nachzulassen", um eine gleichmäßigere Vertretung der Geschlechter in der Politik zu erreichen. Das Bundeskabinett um die alte und neue Kanzlerin Angela Merkel (CDU) soll am Mittwoch vereidigt werden.

Union will Arbeitslosenversicherung günstiger machen

CDU und CSU wollen als Regierungsparteien den Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung so früh wie möglich reduzieren. "Die Senkung gehört ins 100-Tage-Programm und muss zum 1. Juli umgesetzt werden", sagte Carsten Linnemann, Chef der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der Union dem Spiegel. "Warum soll die Arbeitslosenversicherung Geld horten, das den Bürgern gehört?"



Auch Peter Weiß, arbeitsmarktpolitischer Sprecher der CDU, plädiert laut dem Spiegel für eine Senkung bis zur Jahresmitte: "Das entlastet auch die Menschen mit kleinen Einkommen, die von Steuersenkungen wie der Streichung des Solidarbeitrags nicht profitieren." Union und SPD hatten sich bei den Koalitionsgesprächen darauf verständigt, den Beitragssatz von derzeit 3,0 auf 2,7 Prozent zu reduzieren – ohne Terminangabe.



Die SPD wolle erst nach der Regierungsbildung über den Zeitpunkt reden, sagte deren Fraktionsvize Katja Mast. Die Beitragssenkung um 0,3 Prozentpunkte würde Arbeitnehmer und Arbeitgeber um rund 3,3 Milliarden Euro entlasten. Nach Berechnungen der Bundesagentur für Arbeit könnten ihre Rücklagen wegen des guten Arbeitsmarkts bis zum Ende des Jahres auf über 20 Milliarden Euro steigen.