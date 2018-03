Bundesinnenminister Horst Seehofer will nach Informationen der ZEIT in dieser Woche seinen sogenannten Masterplan zur Asylpolitik konkretisieren. Für besonders wichtig werden demnach die geplanten "Ankerzentren" gehalten. In ihnen sollen alle Asylbewerberinnen und Asylbewerber zentral untergebracht werden und so lange ausharren, bis festgestellt werden kann, wer bleiben darf und wer nicht.

Seehofer dringt in der Asylpolitik seit Langem zur Eile, die Begrenzung der Migration hat für ihn Priorität. Wenn er nun in dieser Woche erstmals mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seines Berliner Ministeriums zusammentrifft, wird der Minister auf eine Vielzahl bereits ausgearbeiteter Pläne zugreifen können. 70 bis 80 Fachleute arbeiten in der Abteilung für Migration, Flüchtlinge und Rückkehrpolitik. Sie empfehlen unter anderem, die Abschiebehaftplätze aufzustocken. In ganz Deutschland gibt es derzeit etwa 400 solcher Plätze, in Großbritannien zehnmal so viele.

Abschiebungen scheitern in Deutschland derzeit auch in vielen Fällen an fehlenden Ausweisdokumenten. Die Heimatstaaten der Ausreisepflichtigen brauchen oftmals Wochen oder Monate, um Ersatzpapiere auszustellen. Aus diesem Grund schlagen Fachleute des Innenministeriums vor, deutsche Entwicklungshilfe mit der Bereitschaft der Heimatländer zu verknüpfen, solche Ersatzpapiere auszuhändigen.



Darüber hinaus könne man den Staaten damit drohen, die Vergabe begehrter Besuchsvisa für ihre heimischen Eliten in die Länge zu ziehen. Im Fall von Bangladesch habe diese Drohung bereits Wirkung gezeigt. Die Regierung in Dhaka sei bei Abschiebungen ihrer Staatsangehörigen inzwischen weit kooperationsbereiter.