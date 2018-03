Auf die Äußerung des neuen Bundesinnenministers Horst Seehofer (CSU), der Islam gehöre nicht zu Deutschland, haben Oppositionspolitiker kritisch reagiert. Mitglieder der Grünen und der Linkspartei widersprachen der Darstellung Seehofers und sprachen von einem "fatalen Kurs" der CSU.

Der Grünen-Abgeordnete Jürgen Trittin warf Seehofer im SWR vor, mit einer derartigen Haltung "Wahlkampf für die AfD" zu machen. Ein Heimatminister, der es als erste Aufgabe sehe, die Heimat zu spalten, sei "fehl am Platze", sagte Trittin. Natürlich lebten viele Muslime in Deutschland, die hier aufgewachsen seien, sagte der Politiker. "Und natürlich gehört ihr Glaube zu diesem Land." Eine Bedrohung der christlich-abendländischen Traditionen in Deutschland gebe es nicht: "Nach wie vor findet jeden Herbst in München das Oktoberfest statt", sagte der ehemalige Bundesumweltminister. Seehofer konstruiere mit seiner Aussage eine Bedrohung, die es in der Realität überhaupt nicht gebe.

Horst Seehofer hatte in der Bild gesagt, er halte den Satz "Der Islam gehört zu Deutschland" für falsch. "Nein, der Islam gehört nicht zu Deutschland" sagte Seehofer und fügte hinzu: "Die bei uns lebenden Muslime gehören aber selbstverständlich zu Deutschland." Dies bedeute jedoch nicht, "dass wir deswegen aus falscher Rücksichtnahme unsere landestypischen Traditionen und Gebräuche aufgeben".

Auch die Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth, ebenfalls Mitglied der Grünen, kritisierte Seehofers Äußerung: Der ehemalige CSU-Chef sende damit ein "Signal der Ausgrenzung".

"Der Innenminister zündelt gleich nach seiner Amtseinführung"

Die Linken-Politikerin und ebenfalls eine der sechs stellvertretenden Bundestagspräsidentinnnen und -präsidenten, Petra Pau, nannte die Aussagen "Unsinn". "Die Menschen muslimischen Glaubens gehören allesamt zu Deutschland. Ich halte es für verantwortungslos, dass der Innenminister gleich nach seiner Amtseinführung hier zündelt", sagte Pau dem Sender n-tv. Die Aufgabe des Ministers sei es, für öffentliche Sicherheit zu sorgen, und zwar "für alle Menschen, die hier leben", sagte Pau weiter.



Seehofers Einschränkung, zwar gehöre der Islam nicht zu Deutschland, die hier lebenden Muslime aber schon, kritisierte Pau ebenfalls: "Muslime glauben an ihren Gott, und der Islam ist ihre Religion. Also gehört das genauso zu Deutschland wie anderes. Ich denke, wir haben ganz andere Sorgen in diesem Land."

Der Vorsitzende des Zentralrates der Muslime, Aiman Mazyek, sagte, ein Heimatminister, der sich am ersten Tag seiner Amtszeit derart unsolidarisch zeige, habe sich "umgehend disqualifiziert" und handele "sträflich verantwortungslos".

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner bezeichnete die durch Seehofer neu angeschobene Islam-Debatte in der Rheinischen Post als "überflüssig". Weder verlange irgendjemand die Übernahme islamischer Sitten, noch sei das Christentum Staatsreligion in Deutschland, sagte Lindner.

Erfreut über Seehofers Äußerung zeigte sich der AfD-Politiker André Poggenburg. "Diese Botschaft hat Horst Seehofer wortwörtlich unserem Grundsatzprogramm entnommen", sagte Poggenburg, der dem rechten Flügel der AfD zuzuordnen ist. Wegen einer diffamierenden Rede am politischen Aschermittwoch wird Poggenburg Ende März seinen Landes- und Fraktionsvorsitz der AfD in Sachsen-Anhalt aufgeben. Er hatte in der Rede die türkische Gemeinde in Deutschland unter anderem als "Kümmelhändler" und "Kameltreiber" bezeichnet.

Der Satz "Der Islam gehört zu Deutschland" war durch den früheren Bundespräsidenten Christian Wulff und seine Rede zur Deutschen Einheit im Jahr 2010 bekannt geworden und hatte immer wieder zu Diskussionen geführt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ihn mehrfach und ausdrücklich unterstützt.