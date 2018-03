Wegen der Klima- und Energiepolitik der neuen großen Koalition gibt Wirtschaftsstaatssekretär Rainer Baake seinen Posten auf. Baake habe um seine Entlassung gebeten, bestätigte das Ministerium auf Anfrage von ZEIT ONLINE. Die Entscheidung kommt nicht überraschend, weil Baake ein Parteibuch der Grünen hat. Es galt schon als ungewöhnlich, dass er in einem SPD-geführten Ministerium die Energiepolitik verantwortete. Der damalige Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hatte ihn in das Ressort geholt.

Baake hatte im Jahr 2000 unter dem damaligen Umweltminister der Grünen, Jürgen Trittin, den Atomausstieg verhandelt. Zuletzt hatte er sich für eine Änderung des Steuer- und Abgabensystems für Energie ausgesprochen, um den Klimaschutz voranzubringen. Davon steht im Koalitionsvertrag allerdings nichts.

Das Wirtschafts- und Energieministerium wird künftig von Peter Altmaier (CDU) geführt, der bereits als Kanzleramtsminister Gegenspieler Baakes war – etwa beim Klimaschutzplan. In Baakes von der Taz auf Twitter verbreitetem Schreiben an Altmaier heißt es, von einem Staatssekretär werde erwartet, dass er sich in Übereinstimmung mit den grundsätzlichen Zielen der Regierung befinde. "Ich kann das von mir in Zukunft nicht mehr behaupten", schrieb Baake demnach.