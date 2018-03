Der Ex-SPD-Chef Martin Schulz hat eingeräumt, in den vergangenen Monaten schwere Fehler begangen zu haben. "Ich habe dumme Fehler gemacht und mich damit auch meinen Gegnern ausgeliefert", sagte Schulz dem Spiegel-Autor Markus Feldenkirchen. Er habe den richtigen Zeitpunkt für einen Rücktritt verpasst, wird Schulz in dem Buch zitiert, aus dem der Spiegel einen Vorabdruck veröffentlicht hat. Der richtige Zeitpunkt sei demnach direkt nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen gewesen, als es darum ging, über eine neue große Koalition zu verhandeln. Schulz habe den Schwenk zunächst nicht gewollt, heißt es in dem Buch. Aber er habe damals gedacht, wenn der Bundespräsident ihn zu sich zitiere, könne er nicht Nein sagen oder zurücktreten. Seine Disziplin sei ihm zum Verhängnis geworden.

Schulz verhandelte in der Folge mit der Union über die Regierungsbildung und erhob im Februar auch kurzzeitig Anspruch auf das Außenministerium. Wenige Tage später verzichtete er dann auf das Ministeramt und kündigte auch den Rückzug vom Parteivorsitz an. Heute ist er noch einfacher Abgeordneter im Bundestag.



"Nicht politisch gescheitert"

Feldenkirchen hatte Schulz während des Wahlkampfes monatelang begleitet und ein ausführliches Porträt über das Scheitern des SPD-Chefs verfasst. In seinem Buch Die Schulz-Story heißt es nun unter anderem, Schulz wolle die Verantwortung für das schlechte Wahlergebnis nicht tragen. "Ich bin der ideale Sündenbock für alles, was die Partei seit Jahren falsch gemacht hat", wird Schulz zitiert.



"Ich war ein glückloser Parteiführer", sagte der SPD-Politiker demnach im Rückblick. Ihm habe als Parteichef das Glück gefehlt, außerdem herrsche in der SPD ein raues Klima. "Ich glaube, ich bin nicht politisch gescheitert, aber sicher teilweise an den Strukturen der Partei zerschellt", wird Schulz in dem Buch weiter zitiert.

Aus dem Satz, dass er nicht in eine Regierung von Angela Merkel eintreten würde, habe man ihm einen Strick gedreht. Dabei sei dieser Satz direkt nach der Bundestagswahl und damit zu einem Zeitpunkt gefallen, als die ganze Partei gegen einen Eintritt in die Regierung gewesen sei. "Jetzt geht die ganze Partei in die Regierung, nur der Parteichef darf es nicht." Seine Meinung habe er nur unter Druck des Bundespräsidenten geändert. "Ich habe das falsch eingeschätzt mit dieser Glaubwürdigkeitslücke. Komplett falsch eingeschätzt."

Auch Schulz' Privatleben habe nach dem Bericht unter der Kanzlerkandidatur gelitten. "Gott, bin ich müde. So unfassbar müde", habe er gegenüber Feldenkirchen gesagt. Seine Freundschaft zu Sigmar Gabriel sei zerbrochen, wird er weiter zitiert. Nachdem Schulz Gabriel im Februar mitgeteilt hatte, dass er selbst Außenminister werden wolle, habe Gabriel per SMS geantwortet: "Es bleibt dabei, Du willst mich für Deine Zukunft opfern".