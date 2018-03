Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hält nichts von einer Beobachtung der rechtspopulistischen AfD durch den Verfassungsschutz. "Wir sollten klug genug sein, alles zu vermeiden, was die AfD als Märtyrer erscheinen lässt", sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das mobilisiere nur ihre Anhänger. "Eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz würde uns nichts bringen", fügte er hinzu.

Er beobachte zwar eine Radikalisierung der AfD. Doch gehe es darum Dialog zu führen und, "Populisten mit einer vernünftigen Debattenkultur zu entzaubern", sagte Kretschmer. "Wir müssen wegkommen vom gegenseitigen Beschimpfen - und in der Sache diskutieren."

"Nicht mit der AfD!"

Der Regierungschef schloss jegliche Zusammenarbeit der CDU mit der AfD in Sachsen aus. Die CDU in seinem Land sei sich einig: "Nicht mit der AfD!", sagte Kretschmer. Aus Sicht der AfD sei die CDU der Feind. Die AfD, die bei der Bundestagswahl drittstärkste Kraft war, ist in Sachsen stärkste Kraft.



Der Ministerpräsident zeigte in der Flüchtlingsfrage Verständnis für Kommunen, die sich gegen die Aufnahme weiterer Flüchtlinge sperren. Dies sei "kein Zeichen von Unlust oder Verweigerung", sagte Kretschmer den Zeitungen. Vielmehr gebe es "objektiv ein Problem, was die Integration angeht". So fehlten beispielsweise Plätze in Schulen und Kindergärten. Außerdem gebe es Probleme mit Menschen, die sich nicht an "unsere Werte und Gesetze halten wollen."

In Städten wie Cottbus träten jugendliche Migranten in Gruppen auf und ließen sich "von normaler Ansprache nicht beeindrucken", sagte Kretschmer. Der sächsische Ministerpräsident forderte "eine bessere Handhabe", vor allem bei Minderjährigen. Es gebe ein "neues Kriminalitätsphänomen", sagte der Ministerpräsident. "Wenn wir in dieser Situation beherzt handeln, beseitigen wir viele Irritationen".

Grundgesetz über Religion

Kretschmer sagte, im Umgang mit Muslimen müsse denjenigen, die ihre Religion über das Grundgesetz stellen, klar gemacht werden: "So kann man nicht in Deutschland leben". Jene Muslime, die sich in die Gesellschaft einbringen wollten, müssten geschützt werden vor solchen, die einen "radikalen Islam" vertreten.

Zur aktuellen Islam-Debatte sagte Kretschmer, der Satz, wonach der Islam zu Deutschland gehöre, sei ihm "zu unkonkret". Das gelte aber auch für die gegenteilige Aussage. Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte vergangene Woche gesagt, der Islam gehöre nicht zu Deutschland. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte dem widersprochen.