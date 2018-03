In den vergangenen Tagen lag zweifellos ein Aufbruch in der Luft. Der alte Winter hatte sich in die rauen Berge zurückgezogen und den viel zu langen, viel zu kalten Koalitionsverhandlungswinter einfach mitgenommen. Platz gemacht für den Frühling und die Wärme und endlich eine neue Regierung. Wahrscheinlich deshalb zeigte sich auch der Berliner Frühabendhimmel am Abend der Vorstellung von Peer Steinbrücks neuem Buch in einem schönen, sanften Hellblau.

Das Elend der Sozialdemokratie, so winterlich heißt allerdings Peer Steinbrücks neues Buch. Jener Steinbrück, der Ministerpräsident, Finanzminister und zuletzt sogar einmal Kanzlerkandidat der SPD gewesen war und dabei, wie andere Kanzlerkandidaten vor und nach ihm, im Jahr 2013 gegen Angela Merkel verloren hatte – wenngleich mit ein paar Prozentpunkten mehr als zuletzt Martin Schulz.

Kurz nach dem Ausgang der letzten Bundestagswahl, der "dritten knackigen Niederlage" , hatte er sich überlegt, dass nun die Zeit gekommen war, um eine schonungslose Fehleranalyse seiner Partei zu unternehmen. Ein Anruf beim C.H. Beck genügte wohl, schon waren alle, wie der Verleger Jonathan Beck erzählt, von dieser Idee begeistert. Bevor, ja, bevor es zu spät wäre und das "langjährige Dümpeln der SPD" die Partei "in eine existentiell bedrohliche Lage" bringen würde, schreibt Steinbrück. "Der Ernst der Lage forderte das", meint der 71-Jährige. Sollte er so was als gewesener SPD-Spitzenkandidat wirklich tun? Ist er selbst im Besitz jenes "Zukunftsgens", von dem er glaubt, dass die SPD es verloren habe? Solche Einwände seien Formfragen, er wolle über Inhalte reden, wischt Steinbrück solche Gedanken schnell und energisch beiseite.

Das Atrium der FAZ, wohin der Verlag zur Buchpremiere geladen hat und in das doch nur wenige Hauptstadtjournalisten gekommen sind, weil wohl alle, wie ein Kollege meint, an ihren Texten über die parallel stattfindende Regierungsbildung sitzen, nimmt sich aus wie eine Lounge der Lufthansa in den guten neunziger Schröder-Jahren: Viele ältere Männer in teuren, grauen Anzügen lesen die FAZ, die am Eingang kostenlos verteilt wird. Ein paar blättern in Steinbrücks Buch. Die meisten aber schauen, weil wir ja doch nicht mehr in den Neunzigern sind, auf ihre Mobiltelefone. Sehr wenige Frauen. Der einzige prominente Genosse: der ehemalige Kulturstaatsminister Michael Naumann.

Peer Steinbrück sitzt, anders als der kerzengerade Moderator Ralph Bollmann von der FAS, halb liegend und scheinbar entspannt in dem ledernen Freischwinger. Nur seine linke Hand bewegt sich fordernd und nachdrücklich im Takt, verrät Anspannung, vielleicht Druck, Adrenalin. Er wiederholt auf dem Podium fast wortwörtlich, was er in seinem Buch niedergeschrieben hat. Ein Buch, das so klingt, als sei er selbst nie Mitglied seiner Partei gewesen. Über kaum einen anderen lebenden Genossen oder gar Genossin findet sich darin ein gutes Wort. Auf die Frage, ob er mit dem neuen Führungsduo Andrea Nahles und Olaf Scholz zufrieden sei, antwortet er ausweichend, dass er froh sei, dass die SPD nun ein neues "Machtzentrum" habe.

Steinbrück schreibt, dass die SPD in den vergangenen Jahren so gut wie alles, was man falsch machen konnte, falsch gemacht hat: Sie habe im Wahlkampf mit dem Thema Gerechtigkeit auf einen "hoch abstrakten und deshalb leeren Begriff" gesetzt, der den "Nerv der Mehrheitsgesellschaft" nicht getroffen habe; sie habe die digitale Revolution verschlafen und stattdessen ein Wahlprogramm aufgestellt, dass "niemanden elektrisierte", das sie nicht mehr als "avantgardistisch und fortschrittlich" beschrieb, sondern als "altbacken und strukturkonservativ". Statt einer Botschaft habe man auf Vollzähligkeit geachtet.

Steinbrück sagt, dass die drei zentralen Botschaften im SPD-Programm hätten lauten müssen: Europa, Freiheit im digitalen Kapitalismus und der Zusammenhalt der Gesellschaft. Vor allem bei letzterem Punkt hält er sich im Buch lange auf und kommt auch immer wieder darauf zurück. Seine Grundanalyse: Aus dem alten Verteilungskonflikt sei ein Wertekonflikt geworden: "Die neue Konfliktlinie verläuft zwischen denen, die für eine offene Gesellschaft eintreten, einem freien Lebensstil folgen, kosmopolitisch eingestellt, kulturell aufgeschlossen und technologieaffin sind, und denen, die einen Rückzug auf den Radius des Nationalen bevorzugen, in der disruptiven Kraft neuer Technologien ihren ökonomischen Status in Frage gestellt sehen und sich durch jede Form von Inklusion bedroht fühlen."

Nun ist das nichts, was man nur in Steinbrücks Buch lesen könnte. Die neue Konfrontation zwischen global und national zeichnete sich schon beim Brexit und der Wahl Donald Trumps ab, und es brauchte schon damals kein politisches Genie, um zu erraten, dass es auch in Deutschland zu dieser Zuspitzung kommen könnte. Auf die politische Bühne sind nun seit der Bundestagswahl neben Kulturkämpfern wie Jens Spahn und Alexander Dobrindt auch neue, versöhnlichere Führungsfiguren getreten wie die grünen Parteivorsitzenden Robert Habeck und Annalena Baerbock, auch die CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer.



Sie haben, wie Steinbrück, die Polarisierung als gesellschaftliches Problem ausgemacht. Noch ist zu früh, ihre Arbeit zu beurteilen, aber sowohl Kramp-Karrenbauer als auch die frisch gewählte Grünen-Spitze scheinen keine Lösung darin zu sehen, noch weiter zuzuspitzen. Im Gegenteil: Sie alle strahlen eine postkonfrontative Aura aus. Zuhören scheint das Motto, verstehen, integrieren. Und die Umfragewerte der Grünen und Kramp-Karrenbauers deuten darauf hin, dass viele Wähler solche vermittelnden, sanften Ansätze durchaus schätzen.