Vor seinem Antrittsbesuch in Washington hat der neue Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) vor den Auswirkungen eines Handelsstreits zwischen den USA und Europa gewarnt. "Das wäre am Ende zu Lasten der Bürger in beiden Regionen", sagte Altmaier in einem Gespräch mit der ARD. Er betonte, dass Europa zu Kompromissen bereit sei.



Bei seinen Gesprächen in Washington ab Montag wird Altmaier unter anderen mit seinem US-Kollegen Wilbur Ross zusammentreffen. Aber auch alle weiteren Ansprechpartner seien spontan bereit gewesen, ihn zu treffen. "Für mich sind die Amerikaner noch immer unsere Verbündeten", betonte der Minister. "Ich möchte nicht, dass wir in einen Handelskrieg geraten."

US-Präsident Donald Trump hatte vergangene Woche Strafzölle von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium beschlossen. Sie treten am kommenden Freitag in Kraft. Die EU pocht darauf, von den US-Strafzöllen ausgenommen zu werden.

Spirale von "einseitigen Maßnahmen"

Niemand wisse, ob "wir bis Ende der Woche zu einem Ergebnis kommen", sagte Altmeier. Entscheidend sei aber, dass der Gesprächsfaden nicht abreiße und dass "wir unsere europäischen und deutschen Interessen selbstbewusst und auch freundlich vertreten".



Problematisch an der jetzigen Situation sei, "dass die Gefahr droht, dass wir in eine Spirale von einseitigen Maßnahmen kommen", warnte Altmaier. Das widerspreche der Idee des freien Welthandels.

Altmaier betonte, dass sich Europa nicht auseinander dividieren lasse. So stimme er sich eng ab mit EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström, die in den kommenden Tagen ebenfalls den US-Wirtschaftsminister Ross treffen will. Den USA solle gemeinsam angeboten werden, "dass wir über offene Fragen sprechen". Der Minister warb eindrücklich für den Dialog.

Drohende Zölle auf deutsche Autos

Auch in einem Interview mit dem Handelsblatt betonte Altmaier seine Kompromissbereitschaft: "Der freie Welthandel ist sicher noch nicht perfekt." Wenn sich die USA oder andere Länder konkret benachteiligt fühlten, "muss darüber geredet und nicht einseitig gehandelt werden", sagte der Wirtschaftsminister.

Thema der Gespräche in Washington sollen auch die drohenden Zölle auf deutsche Autos werden. Deutsche Autos seien auf den Weltmärkten deshalb so erfolgreich, "weil sie so gut sind", sagte Altmaier der Zeitung. Darauf wären höhere Zölle die falsche Antwort.

Zu der US-Forderung eines stärkeren militärischen Engagements sagte Altmaier im Gespräch mit der ARD, es gebe zwar keine direkte Verbindung zwischen dieser Frage und der Handelspolitik. Richtig sei aber, dass sich die Europäer 2014 verpflichtet hätten, ihre Verteidigungsausgaben bis 2024 bis auf zwei Prozent zu erhöhen. "Daran fühlen wir uns gebunden."